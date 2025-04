Alcatrão vaza no Pecém, paralisando operações do Porto

Um caminhão tanque, com uma carga de alcatrão, causou hoje de madrugada um vazamento que suspendeu as operações do Porto do Pecém por várias horas. O veículo – enquanto percorria a ponte externa de acesso aos píeres do porto – deixou vazar o alcatrão, que seria embarcado em um navio de granéis líquidos que estava atracado.

Esta coluna apurou que o vazamento aconteceu ao longo de quase toda a ponte externa de acesso aos píeres de atracação do Porto do Pecém, o que paralisou todas as operações daquele terminal.

Essa operação de carregamento de alcatrão vinha sendo feita há vários anos no Porto do Mucuripe, mas foi transferida para o Pecém a pedido da ArcelorMittal, dona da carga.

Em nota distribuída na manhã desta quarta-feira, a Companhia do Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A), informou sobre o corrido.

A nota da CIPP é a seguinte, na íntegra:

“A Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A) informa que, na madrugada desta quarta-feira (16), um caminhão que presta serviço para um de nossos clientes contendo alcatrão acessou o terminal portuário e, logo após sua entrada, ocorreu um vazamento do produto devido a uma falha mecânica do veículo. Quando o motorista identificou o vazamento, prontamente foi realizado o fechamento da válvula do caminhão.

“Ressaltamos que não há registro de vítimas. Os protocolos de segurança das pessoas e contenção do produto foram imediatamente acionados, com evacuação das áreas impactadas e mobilização das equipes responsáveis. A situação está controlada.”

Por outro lado, uma fonte ligada à operação do Porto do Pecém informou a coluna que aquele terminal vem, há quatro meses, enfrentando problemas de congestionamento: como acontece com a maioria dos portos do mundo, Pecém tem hoje vários navios aguardando oportunidade para atracar para receber carga e para descarregar mercadorias.