Golpe do Pix cresce em todo o País: veja como se proteger

Nos últimos anos, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, o Pix, consolidou-se como uma das principais formas de transferências financeiras no Brasil.

A praticidade, velocidade e gratuidade das operações fizeram com que o Pix rapidamente ganhasse espaço entre consumidores e empresas. No entanto, com essa popularização também veio um efeito colateral preocupante: o aumento expressivo das fraudes.

Segundo dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), as notificações de fraudes no Pix superaram a média de 390 mil por mês em 2024.

Em janeiro de 2025, o último mês com informações disponíveis, foram registradas 324.752 notificações de fraude, todas aceitas pelas instituições participantes do arranjo.

Esse número, embora represente uma fração pequena do total de transações — apenas 0,007% das operações mensais desde abril de 2023 —, é significativo devido ao volume absoluto de operações.

Só em janeiro de 2025, por exemplo, foram realizadas 5,682 bilhões de transações via Pix. Em outras palavras, mesmo um índice percentual aparentemente pequeno representa milhares de pessoas impactadas todos os meses.

Principais golpes praticados com Pix

Diversos tipos de fraudes têm sido praticadas utilizando o Pix como ferramenta. A seguir, listamos os mais recorrentes:

1. Golpe da engenharia social

Criminosos entram em contato com a vítima se passando por representantes de instituições financeiras, amigos ou parentes. Usam táticas de urgência ou medo para induzir a vítima a realizar transferências imediatas.

2. Golpe do falso suporte

O fraudador simula ser um atendente de banco, geralmente ligando para a vítima e dizendo que há um problema na conta. Solicita que a pessoa realize uma transação de "teste" ou forneça dados sensíveis.

3. Links falsos e QR Codes maliciosos

Ao clicar em links recebidos por e-mail, redes sociais ou SMS, a vítima é redirecionada para páginas falsas que capturam dados bancários. QR Codes também podem ser usados para direcionar o pagamento ao fraudador.

4. Golpes em sites falsos de vendas

Criminosos anunciam produtos com preços atrativos em sites de aparência profissional. Após o pagamento via Pix, o produto nunca é entregue e o contato desaparece.

5. Sequestro-relâmpago ou abordagem presencial

Em situações de violência física, as vítimas são obrigadas a fazer transferências instantâneas via Pix sob ameaça direta.

Como se proteger dos golpes no Pix

Embora os golpes estejam cada vez mais sofisticados, há uma série de medidas que consumidores podem adotar para se proteger:

1. Desconfie de urgência

Mensagens ou ligações que pressionam para uma ação rápida são comuns em fraudes. Sempre verifique a identidade do solicitante por outro canal de comunicação.

2. Não compartilhe dados sensíveis

Nunca informe senhas, códigos de verificação, ou dados pessoais por telefone, e-mail ou mensagens de texto. Bancos nunca pedem essas informações.

3. Use autenticação em dois fatores

Ative a verificação em duas etapas nos aplicativos bancários e dispositivos móveis. Essa camada extra de segurança dificulta o acesso indevido.

4. Bloqueio noturno do Pix

Muitos bancos oferecem a opção de desativar o Pix durante determinados horários (principalmente à noite), o que reduz o risco em situações de assalto.

5. Verifique o recebedor

Antes de confirmar qualquer transação, confira atentamente o nome da pessoa ou empresa que irá receber o valor. Se estiver diferente do esperado, cancele imediatamente.

6. Baixe aplicativos apenas de fontes confiáveis

Evite instalar apps fora das lojas oficiais (Google Play e App Store). Apps falsos podem capturar seus dados e redirecionar pagamentos.

O papel das instituições financeiras

Os bancos e fintechs também têm papel essencial na mitigação de fraudes. A implementação de sistemas de detecção comportamental, bloqueio automático de transações suspeitas e canais de suporte ao consumidor são fundamentais para proteger os usuários.

Além disso, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central permite o bloqueio e a devolução de valores em casos de fraude comprovada.

O Pix trouxe inúmeros benefícios para a economia brasileira e revolucionou a forma como fazemos pagamentos. No entanto, como toda inovação, também exige novos cuidados.

A conscientização é o primeiro passo para combater os crimes digitais. Ao adotar práticas de segurança e manter-se informado sobre as táticas utilizadas pelos golpistas, o consumidor tem condições de proteger seu patrimônio e utilizar o Pix com tranquilidade.

Pensem nisso e até a próxima!

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante