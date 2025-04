São Luiz ultrapassa Cometa e se torna maior rede de supermercados do Ceará

Após executar um robusto plano de expansão nos últimos anos, o São Luiz se tornou a maior rede supermercadista do Ceará, com um faturamento de R$ 1,623 bilhão em 2024. O grupo ultrapassou com uma margem de R$ 20 milhões o Cometa, cuja receita totalizou R$ 1,603 bilhão. Os dados constam no Ranking Abras 2025, da Associação Brasileira de Supermercados. Veja o ranking ao fim da matéria.

Impressiona o crescimento acelerado do São Luiz. Para se ter dimensão, em 2022, a varejista superava a marca de R$ 1 bilhão de receita pela primeira vez.

Desde então, o faturamento saltou 47%, por meio de uma estratégia agressiva de abertura de unidades de suas bandeiras (Mercadinho e Mercadão) e de ações como a implementação de áreas de restaurante em alguns pontos, o que ajudou acelerar o tíquete e o fluxo de clientes sem grandes investimentos.

Perto do Top 50

O forte avanço já aproxima a rede cearense do Top 50 de maiores supermercados do País, conforme a Abras, mesmo atuando estritamente no Ceará. Convém frisar que vários dos grandes players nacionais atuam em múltiplos estados.

Orquestrado pelo empresário Severino Ramalho Neto, um dos mestres do varejo cearense, o São Luiz está ampliando expressivamente o número de lojas. Segundo o CEO, Fernando Ramalho, até 2026, serão 13 novas unidades, chegando a 38.

O foco das aberturas é o Mercadão, uma espécie de atacarejo (ou, como define Neto, uma loja de descontos). A marca pretende concentrar a expansão nos eixos às margens da área nobre de Fortaleza, onde anda há territórios a desbravar.

Concorrência

Apesar do acirramento do setor supermercadista nos últimos anos, o São Luiz consolidou ainda mais sua clientela. A chegada de players como o Grupo Mateus, um gigante nacional do comércio, não segurou o crescimento do grupo cearense, que sempre teve no DNA a fidelização dos clientes, a oferta de produtos de qualidade e uma ambiência agradável aos frequentadores.

Um desafio da companhia será manter tais qualidades com um ecossistema de lojas muito maior.

Veja a lista dos cearenses presentes no ranking da Abras 2025: