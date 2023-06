Conta Bem: Severino Neto revela as estretégias de sucesso dos Mercadinhos São Luiz no 1º episódio

O diretor-presidente dos Mercadinhos São Luiz, Severino Neto, revelou quais pontos considera importante para consolidar uma empresa de sucesso, em entrevista ao "Conta Bem".

O empresário é o primeiro entrevistado do programa, que será exibido semanalmente na TV Diário. Severino tornou-se sócio do Mercadinhos São Luiz no fim da década de 1980, ao lado do seu tio, João Melo.

Em entrevista aos apresentadores Egídio Serpa e Victor Ximenes, o empresário ressaltou a importância de tornar a empresa competitiva.

"Meu tio falava assim: 'Quem nada do lado de baleia, esteja preparado para a rabada', e nós nadamos do lado desse gigante o tempo todo. Estivemos sempre ali preparados. E o que é essa preparação? Primeiro, ser competitivo. Nós temos que ser competitivos", disse o empresário.

Atuando em um mercado como o movimento crescente dos atacarejos, Severino ressalta que é fundamental apresentar produtos compatíveis com as mudanças do mercado.

Severino Neto Diretor-presidente dos Mercadinhos São Luiz Nós temos que ser ligados naquilo que está acontecendo no mercado e estarmos preparados para enfrentá-lo. Sempre. Segundo, ter uma empresa transparente, bacana, com compliance, tudo isso estamos investindo.

Força do trabalho

Severino explica que acredita na força do trabalho, na resiliência e na trajetória traçada até o momento .

"Nós tivemos uma crise gigante, gigante, gigante. E, quando a gente foi olhar, a gente tava fazendo muita coisa que não era mais o papel da gente. Então a gente começou a olhar para dentro", ensina o empresário.

Uma das dicas de Severino para lidar com momentos de crise é voltar os olhares para o interior da empresa.

Severino Neto Diretor-presidente dos Mercadinhos São Luiz Olhe para o seu negócio, olhe aquilo que fez você despertar, aquilo que fez você empreender e aquilo que teve sucesso. E obviamente que nessa jornada, vai ter erros e acertos. Não tem receita. Trabalha bem os acertos. A receita é saber que você errou. Errou onde? Tenta diminuir. Acertou onde? Tenta aprimorar.

O "Conta Bem" trará semanalmente entrevistas com líderes empresariais do Nordeste. O programa será exibido às quartas-feiras, 21h, na TV Diário. Haverá reprises aos domingos, às 22h40.

Comandam o programa o comentarista de Economia do Sistema Verdes Mares, Egídio Serpa, e o editor de Economia e também comentarista Victor Ximenes.

