Por que investir em fundos imobiliários hoje é uma excelente ideia

Já pensou em ser "dono" de um pedacinho de shopping ou de um galpão gigante sem precisar de uma fortuna? Pois é, em 2024, os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) continuam roubando a cena e conquistando o coração dos investidores - e não é à toa. Com aquela esperada queda nos juros batendo à porta, esses fundos têm tudo para brilhar ainda mais, especialmente quando falamos de galpões logísticos e shoppings. E sabe o que é mais interessante? Mesmo com os juros ainda nas alturas, os FIIs seguem firmes e fortes, entregando aqueles dividendos que fazem nossos olhos brilharem.

Para quem está dando os primeiros passos no mundo dos investimentos, os FIIs são tipo aquele primeiro apartamento - só que bem mais fácil de conquistar! Imagine só: você pode fazer parte de empreendimentos imensos investindo valores que cabem no seu bolso, sem aquela dor de cabeça de comprar um imóvel tradicional. Legal, né? É como receber aluguel todo mês sem precisar lidar com inquilino, reforma ou IPTU.

A SEGURANÇA DOS GALPÕES LOGÍSTICOS

Sabe aquela sensação de segurança que a gente procura nos investimentos? Os fundos de galpões logísticos são meio que os queridinhos do mercado 2024 e 25, e não é difícil entender por quê. Com todo mundo comprando online (eu e você também!), esses gigantes de concreto viraram ouro em pó. É como ter um pedacinho daquele galpão onde seu último pedido da Amazon ficou guardado!

Pensa comigo: cada vez que você compra algo pela internet, seu produto provavelmente passa por um desses galpões. São verdadeiras cidades da logística, fundamentais para gigantes como Amazon e Mercado Livre. E o melhor? Eles costumam ter contratos longos e inquilinos bem estabelecidos - ou seja, é renda pingando na sua conta com aquela regularidade que todo investidor ama.

SHOPPINGS CENTERS COMO PILAR DOS DIVIDENDOS

E falando em lugares que a gente adora frequentar, os FIIs de shopping centers continuam sendo uma aposta minha certeira para 2024. Depois de toda aquela história de pandemia, os shoppings voltaram com tudo! O pessoal redescobriu o prazer de passar uma tarde no shopping, e isso se reflete direto no seu bolso através dos dividendos - que, aliás, são isentos de IR para pessoa física. Quem não gosta de ganhar um dinheirinho livre de impostos, não é mesmo?

Mas vem cá, já reparou como os shoppings mudaram? Não são mais só lugar de compras - viraram verdadeiros points de lazer e diversão. Tem cinema, restaurantes, academia... Essa mistura toda acaba sendo ótima para os investidores, porque quanto mais razões as pessoas têm para ir ao shopping, mais resiliente seu investimento fica!

POR QUE INVESTIR EM FIIs EM 2024 (E 25)?

Olha só que momento interessante: há uma expectativa de que quando os juros começarem a cair, o mercado imobiliário tenderá a ganhar um novo gás. É como aquela máxima do mercado: “quando a Selic sobe a renda variável cai, quando a Selic cai a renda variável (e os FIIs) sobem”. Mas mesmo que os juros demorem um pouquinho mais para cair, os FIIs seguem como aquele investimento coringa - afinal, quem não gosta de receber um dinheirinho extra todo mês?

Se você está aí pensando em colocar um pezinho no mercado imobiliário, os FIIs são tipo aquela porta que se abre sem precisar de muito esforço. Seja surfando na onda do e-commerce com os galpões, ou aproveitando a retomada dos shoppings, tem espaço para todo mundo nesse mercado. E quem sabe esse não é o primeiro passo para realizar aquele sonho da independência financeira?

Disclaimer: Esta matéria tem finalidade unicamente informativa, de natureza educacional e não produzida com o intuito de servir como recomendação para produtos ou estratégias de investimento.

