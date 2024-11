Gaviões investe em academias na periferia de Fortaleza e quer abrir 20 unidades no Ceará; veja locais

Apesar de não ser a primeira academia 24 horas de Fortaleza, a Gaviões parece ter dado fama a esse modelo em solo cearense. Em franca expansão no Estado desde a sua primeira inauguração (unidade Washington Soares), em 2022, os planos para 2025 são ainda mais robustos: mais de R$ 150 milhões de investimento para implementação de 20 unidades no Ceará, com foco na Capital.

Das 20 novas academias no Ceará, 15 serão em Fortaleza - essas 15 já incluem Washington e Bezerra, já em funcionamento, e a do Pátio Castelão, que abre em dezembro.

As unidades se dividem entre estruturas grandes, a exemplo da Gaviões Washington Soares, e modelos menores, a partir de 1500 m² em malls de Fortaleza, revelou à coluna Eric Reimer, gestor de expansão e implantação da Gaviões no Ceará. A expectativa é inaugurar todas - ou pelo menos quase todas - no ano que vem.

E se engana quem acredita que o modelo 24 horas é o grande responsável pelo sucesso da franquia paulista, segundo Reimer. “Para atender ao público do meio fitness, que é muito exigente, é preciso entender a cultura, entender como atender a esse público e como alocar o investimento. É um know-how que a academia Gaviões tem”.

Legenda: Franquia Paulista pretende investir mais de R$ 150 milhões em abertura de academias no Ceará ao longo de 2025 Foto: Divulgação/Gaviões

Para garantir o que há de melhor em biomecânica, a Gaviões conta com equipamentos que chegam a custar R$ 100 mil. “Nosso presidente, Leandro Aguiar, viaja o mundo inteiro em busca das melhores máquinas e dos melhores negócios nesse sentido”, pontua Reimer.

Na Gaviões Washington Soares, por exemplo, há mais de 300 aparelhos de musculação distribuídos em 3.000 m² de espaço, além da oferta de seis modalidades de artes marciais e outras 10 modalidades fitness.

Unidades

Menos de um ano após inaugurar a unidade Bezerra de Menezes, com cerca de 2.500 m² e mais de 200 máquinas, a franquia se preparar para abrir, em dezembro deste ano, uma academia no Pátio Castelão, na Avenida Alberto Craveiro. Será a primeira unidade - de muitas que devem vir - no modelo mall, com 1.700 m².

Em outubro deste ano a Gaviões havia revelado à coluna novas unidades no Jangurussu e Aracati, além de Eusébio, Messejana e Aldeota já estarem na mira.

Legenda: Gaviões 24h em Aracati será inaugurada no começo de 2025 Foto: Divulgação/Gaviões

Menos de um mês depois, algumas negociações avançaram e as perspectivas são maiores e mais concretas: há previsão de unidades também nos seguintes locais:

Parangaba

Montese

Conjunto Ceará

José Walter

Barra do Ceará

Joaquim Távora

Jangurussu

Messejana

Aldeota

Aracati

Eusébio

Muitos desses locais já estão em fase de contrato ou negociação avançada.

“O projeto é inaugurar dentro de 2025, mas a gente acaba dependendo de alguns malls, que tem suas questões individuais, portanto esse projeto pode se estender para o primeiro mês de 2026. Mas queremos isso em 2025, queremos acelerar esse processo”, afirma Reimer.

As unidades não são do mesmo franqueado. Inclusive, Reimer pontua que a Gaviões está constantemente em busca de "perfis de investidores no Ceará para quem quiser fazer negócio com a academia Gaviões". “Para todas as unidades, a administração é a mesma, mas os franqueados, os investidores podem ser diferentes”.

A história da Gaviões com o Ceará

Para além dos potenciais do Ceará quanto ao mercado fitness, a relação entre a franquia paulista e o solo alencarino possui outro elemento: parte da família da esposa de Leandro Aguiar, filho do fundador, é do Ceará, de Aracati, que vai ganhar a primeira unidade fora da capital cearense, em janeiro de 2025.

Por isso também Aracati foi escolhida para a primeira unidade fora de Fortaleza. Então ele já conhecia o estado e estudou para fazer essa primeira unidade fora da Capital. Dentro dos critérios que precisávamos avaliar para fazer essa expansão, entendemos que seria um bom negócio pra gente, dentro do que temos a oferecer. As ideias da Gaviões ‘bateram’ com a cultura cearense”, avalia Reimer. Eric Reimer Gestor de expansão e implementação da Gaviões no Ceará

Ele reforça que tem percebido mudanças no mercado de academias do Ceará a partir da chegada da Gaviões. Além de outras empresas terem adotado o modelo 24 horas, Reimer também avalia que houve evolução em termos de maquinários e novas unidades anunciadas pelas redes presentes no Estado.

“Redes que estão expandindo o tamanho da academia, apostando mais em máquinas, então vimos que fizemos a diferença no Ceará, vimos o quanto a gente cresceu aqui. Com tudo que observamos aqui, com os números e conhecimento que temos, sabemos que será uma decisão correta vir com todas essas unidades, então, fora de São Paulo, Ceará é nosso foco”, enfatiza o gestor.