Novo CEO dos Mercadinhos São Luiz projeta expansão fora da área nobre de Fortaleza

O Grupo São Luiz pretende aumentar a presença fora da região nobre de Fortaleza. Esse é um dos focos do novo presidente da empresa, Fernando Ramalho, que assumiu a gestão em junho.

A rede de supermercados deve inaugurar treze novas unidades até 2026, em sua maioria do modelo Mercadão, que tem maior penetração em regiões afastadas do centro. O formato é focado em produtos com desconto, com uma oferta menor de marcas.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Fernando Ramalho destacou que, de olho nas movimentações do mercado varejista direcionadas ao 'atacarejo', os esforços de expansão do grupo estão concentrados na bandeira Mercadão.

“O que vai impulsionar o nosso crescimento é a bandeira Mercadão. Esse formato permite democratizar o acesso a grandes marcas, marcas líderes, que é o que gente trabalha. Vamos levar isso para o outro lado da cidade”, aponta.

A expectativa do São Luiz é que, até 2026, o faturamento seja equilibrado - 50% dos Mercadinhos e 50% dos Mercadões. Atualmente, as cinco lojas da bandeira de descontos correspondem a cerca de 25% do faturamento do grupo.

O presidente do grupo pondera que o Mercadão não segue o modelo de atacarejo, como os concorrentes Atacadão e Assaí, mas se aproxima do formato e pode competir pelo mesmo público consumidor. A bandeira busca tornar a marca mais conhecida pelos moradores das regiões onde não está presente.

A gente está do lado mais revitalizado da cidade. Nossas lojas estão todas do lado direito, onde estão cerca de 26% dos moradores de Fortaleza. Do outro lado da cidade, tem 74% da população. Temos um potencial muito grande para crescer para esse outro lado, como, por exemplo, Castelão, Mondubim. A gente tem muita área para crescer onde não está presente Fernando Ramalho Presidente do Grupo São Luiz

NOVAS UNIDADES

O Grupo São Luiz pretende sair de 25 para pelo menos 38 lojas no Ceará até 2026. Das unidades em operação, 19 são no formato Mercadinhos, cinco têm a bandeira Mercadão e uma a Mini, na Praia de Iracema.

A maioria das inaugurações confirmadas para 2024 é da bandeira Mercadão. Duas unidades devem abrir até o fim de julho em Fortaleza, uma no bairro Aldeota e outra no Mondubim. O bairro Castelão também deve ganhar um Mercadão nos próximos meses.

Outra unidade da bandeira de descontos do São Luiz deve ser inaugurada em Juazeiro do Norte, no Cariri. A região, inclusive, foi a primeira a receber uma loja Mercadão. O formato foi testado após inauguração de um atacarejo no município do Crato, considerado bem-sucedido, levado à Capital.

As novas lojas já contratadas pelo São Luiz também incluem as cidades de Eusébio e Caucaia, na Grande Fortaleza, e Sobral, que terá um Mercadinho.

Fernando Ramalho afirma que, pelo menos no médio prazo, a rede não deve expandir a atuação para outros estados. O executivo valoriza o potencial de crescimento do Ceará, mas aponta que o mercado está cada vez mais competitivo.

“Hoje toda loja que inaugura acaba dividindo o mercado. Ou tomando o mercado de alguém, ou mexendo nas nossas próprias lojas. A tendência é dividir mais que tomar. Mas acredito que o mercado cearense tem o potencial e comporta essa expansão”, avalia o presidente.

Apesar do foco nas lojas Mercadão, Fernando ressalta que a empresa não perde oportunidades de evolução das outras marcas e deve abrir além das treze lojas já contratadas. “A loja mini está sendo bem-sucedida. Estamos em desenvolvimento, avaliando ampliar essa bandeira, mas não há nada certo. É uma loja que precisa de uma área com mais presença de pedestres, uma loja 'vizinha'”, explica.

MUDANÇA DE GESTÃO

Fernando Ramalho assumiu a presidência do Grupo São Luiz no lugar do irmão, Severino Ramalho. A mudança ocorre como uma alternância de gestão, já que os dois compartilham a liderança do negócio desde 2008.

O presidente explica que a transição está sendo preparada há algum tempo, a partir da implementação do Conselho Consultivo, no qual Severino Ramalho agora está à frente.

“Nesta nova etapa continuaremos juntos, olhando para o futuro e para as novas gerações a partir dos nossos valores (gente, confiança, união, felicidade, transparência e aperfeiçoamento), com o foco na sustentabilidade e saudabilidade da nossa marca”, comenta.

O atual presidente se tornou sócio da empresa nos anos 2000, depois de passar por diversos cargos operacionais e comerciais. Fernando e Severino assumiram o comando da empresa após o falecimento do tio, João Batista, filho do fundador Luiz Melo.

O grupo foi fundado em 1967, como uma pequena loja de atacado, a Casa São Luiz, na Avenida Santos Dumont.