Rede multinacional suspende negociação para novo hotel de luxo em Jericoacoara

A rede de hotéis Accor, que tem em seu portfólio marcas como Ibis, Mercure, Pullman e Sofitel, tem sua negociação para um empreendimento na praia de Jericoacoara suspensa.

A praia situada em Jijoca de Jericoacoara, no Norte do Ceará, está entre as intenções de expansão da multinacional francesa desde pelo menos 2023.

Abel Castro, Officer (CDO) Accor Américas na divisão Premium, Midscale e Economy (PM&E), confirmou que ainda não há acordo fechado para a região turística durante a coletiva de imprensa para anunciar os resultados da companhia, na última terça-feira (25).



Em março de 2023, a rede divulgou que Jericoacoara receberia um hotel da bandeira MGallery, que seria administrado pela própria Accor. O anúncio seria formalizado em julho, mas não foi concretizado.

O Diário do Nordeste questionou a Accor sobre o que levou à pausa nas negociações, mas não obteve mais detalhes. A empresa só divulga informações sobre novos hotéis após ter os acordos assinados.

Outra negociação da rede que está parada é para um novo hotel na Praia do Futuro, em Fortaleza. A Capital foi a primeira cidade brasileira a receber um hotel da bandeira Ibis, inaugurado em 1990, também na Praia de Iracema.

Fortaleza tem três hotéis da marca Ibis e um da bandeira Mercure. A Accor tem outros três hotéis em operação no Ceará — Ibis em Juazeiro do Norte, Maracanaú e Caucaia.

DOIS NOVOS IBIS NO CEARÁ

Embora os planos de chegar a Jericoacoara ainda não tenham saído do papel, a rede Accor chegará a um novo município cearense. Sobral deve receber um hotel da bandeira Ibis.

Será o primeiro hotel de uma rede internacional instalado na cidade do norte cearense. O empreendimento de 100 quartos será construído do zero e deve ser inaugurado em 2027.

Um outro hotel Ibis deve ser inaugurado em Fortaleza ainda em 2025. O empreendimento da bandeira Ibis Styles, que tem design e decoração como um dos focos, será instalado no shopping Giga Mall.

Os dois novos hotéis no Ceará estão entre os 19 contratos de abertura de empreendimentos fechados pela rede Accor em 2024. O Brasil correspondeu a 50% dos novos quartos instalados, destacou Abel Castro.

Sobral foi um dos 14 novos destinos que a Accor assinou contrato no ano passado. Entre as principais aberturas da rede no ano passado, estão o Novotel Recife, que tem 300 quartos e capacidade de atender grandes eventos corporativos.

“Esse processo de interiorização que a gente vem fazendo há bastante tempo. Mas a gente claro continua assinando nas capitais, a gente assinou em Vitória, em Fortaleza. A estratégia continua clara, grandes hotéis em grandes cidades. Mas também vai para as cidades secundárias do Brasil”, explica o executivo.

Outra novidade no Nordeste foi a inauguração de Ibis Style na praia alagoense de Maragogi. A unidade é a primeira do segmento econômico no estilo 'pé na areia', com conceito de aproximação com a natureza.

DEZ NOVOS HOTÉIS EM 2025

A Accor deve abrir pelo menos dez hotéis no Brasil em 2025. Entre as inaugurações confirmadas, estão um Novotel em Uberlândia (MG) e um Ibis Style em Foz do Iguaçu (PR).

O Brasil receberá também o primeiro hotel da bandeira Tribe, com conceito voltado a experiência dos hóspedes e design alternativo. A segunda unidade da marca Tribe na América do Sul será instalado em Belo Horizonte.

O CEO para as Américas da divisão PM&E da rede Accor, Thomas Dubare, destacou os resultados financeiros positivos da rede. O EBITDA chegou a 1,120 bilhão de euros, um crescimento de 12% em relação a 2023.

Nos empreendimentos nas Américas, a receita por quarto (RevPAR) teve crescimento de 11%. A rede está presente em oito países da região, sendo que 61% da operação está no Brasil.

O executivo aponta que o nível de viagens já atingiu ao patamar de 2019, antes da pandemia de Covid-19. Entre as novas tendências que a rede Accor aposta para crescer o mercado estão experiências de bem-estar, serviços de alimentação diferenciados e ações de sustentabilidade.

O setor de alimentos e bebidas representou 21% da receita dos hotéis no Brasil, atingindo R$ 1 bilhão. O grupo tem objetivos de eliminar itens plásticos de uso único e impulsionar um modelo de alimentação mais sustentável, com oferta de 25% dos alimentos totalmente de origem vegetal.

“A ambição e tudo que estamos fazendo é para aumentar o nível de ocupação dos nossos hotéis. Estamos quase em 60% e queremos crescer. Em 2027, queremos chegar acima de 65%”, projeta Thomas Dubare.