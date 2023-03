Jericoacoara deverá ter novo hotel de luxo com 120 quartos; anúncio deve ocorrer até julho

Jericoacoara deverá ter em breve o anúncio de um novo empreendimento de luxo. Trata-se de um hotel com 120 quartos a ser administrado pela Accor. O anúncio oficial deve ser feito em julho e as operações estão previstas para dois anos após a assinatura.

Dona de 45 bandeiras de hotéis, a rede encerrou o ano de 2022 com resultados recordes, inclusive bem acima dos observados em 2019, antes da pandemia. Os projetos de expansão são consequência desse resultado.

O diretor de desenvolvimento da Accor para as Américas, Abel Castro, revelou ao Diário do Nordeste, durante a coletiva anual da rede, que o destino cearense deve ganhar um empreendimento da bandeira MGallery.

O projeto será administrado pela própria Accor, contrariando a tendência de predominância dos franqueados que a empresa vem traçando nos últimos anos.

Legenda: Accor anuncia planos do grupo para 2023 Foto: Divulgação

Início das operações

O executivo revela que, após a assinatura, o hotel deverá entrar em operação em 24 meses, ou seja, em meados de julho de 2025.

Abel Castro Diretor de desenvolvimento da Accor Américas Jeri é um destino que teve um crescimento impressionante nos últimos anos. A chegada do aeroporto fez toda a diferença com voos direto de São Paulo. Antes você tinha que voar até Fortaleza, pegar um carro até Jeri, depois uma 4x4. Hoje, você chega no aeroporto e em 10 minutos já está na praia. Isso vai ajudar muito"

O hotel deverá ficar de frente para a praia. Os valores de investimentos não foram revelados.

O MGallery de Jericoacoara será a terceira unidade da bandeira no Brasil. Apenas Rio de Janeiro (RJ) e Tibau do Sul (RN) são atualmente contemplados.

A bandeira MGallery é uma coleção de hotéis "que combinam a singularidade de cada hotel com um design inspirado na história e na cultura de cada destino". Ao todo, a marca já possui mais de 100 hotéis-boutique em cerca de 30 destinos pelo mundo.

Legenda: MGallery Rio de Janeiro Foto: Reprodução

Negociações em Fortaleza

Além de Jericoacoara, a Accor também tem na mira novas oportunidades em Fortaleza. Abel revela que há outras duas negociações em andamento na Capital, embora ainda iniciais.

Legenda: MGallery Rio de Janeiro Foto: Reprodução

O executivo ainda pontua que uma das estratégias do grupo para os próximos anos é o desenvolvimento de um empreendimento bandeira Novotel, também de luxo, em Fortaleza.

"A gente tem três belíssimos novos Novotel em Salvador, Recife e Maceió. Então agora, a gente precisa de um Novotel em Fortaleza. E essa é minha prioridade", dispara.

Esse projeto, no entanto, ainda não possui negociações em andamento, apesar do executivo pontuar que algumas conversas já ocorreram a respeito anteriormente. "Estamos buscando uma oportunidade forte para fazer um Novotel na cidade".

Legenda: MGallery Rio de Janeiro Foto: Reprodução

Desempenho

As perspectivas de novos investimentos no Ceará se baseia na alta aceitação dos hotéis do grupo já instalados no Estado. A empresa possui atualmente sete unidades em território cearense:

Ibis Fortaleza

Ibis Centro de Convenções

Ibis Buget Fortaleza

Ibis Porto do Pecém

Ibis Style Maracanaú

Ibis Juazeiro do Norte

Mercure Meireles

Legenda: MGallery Pipa Foto: Reprodução

Abel destaca que, no Nordeste, o Ceará é o segundo colocado em hotéis em operação, atrás somente da Bahia, tornando o Estado um mercado importante e estratégico para a empresa.

"Quando a gente vê o pipeline, a gente vê boas oportunidades em todos os segmentos. A gente pode continuar os hotéis econômicos, como a gente vem fazendo nos últimos anos. O Ibis Buget é um grande sucesso, já abriu o segundo mês de operação com 70% de ocupação. Então, a gente pode fazer outros Ibis Buget na região. O mesmo com o Ibis Style Maracanaú. Podemos fazer um Ibis Style em Fortaleza também", avalia.

Legenda: MGallery Pipa Foto: Reprodução

Balanço 2022

Em 2022, a Accor registrou uma receita de € 4,22 bilhões, uma alta de 80% em relação a 2019. Já a Accor América do Sul encerrou as atividades com um volume de negócios de € 911 milhões, o dobro do volume do último ano antes da pandemia.

O RevPar (receita por quarto disponível) na região sul-americana também apresentou um crescimento de 26% ante 2019 e, graças à recuperação da diária média, a região foi a única do grupo a praticamente atingir o nível de ocupação de 2019. No quarto trimestre de 2022, o RevPar chegou a superar em 42% o mesmo período de 2019.

Legenda: MGallery Pipa Foto: Reprodução

“Ficamos extremamente felizes com o excelente resultado obtido pelas nossas equipes, que trabalharam intensamente para garantir a melhor experiência aos nossos clientes e excelente retorno aos investidores”, comemora Thomas Dubaere, CEO Accor Américas.

Na América do Sul, a rede abriu 22 hotéis em 2022:

Os primeiros da marca JO&JOE da região - no Rio de Janeiro e Medellín (Colômbia)

By Mercure e ibis em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia

Novotel Arica, ibis Styles Antofagasta e Novotel Puerto Mont, todos no Chile

SLS Puerto Madero, na Argentina

Pullman no Peru com dois hotéis: Pullman Lima San Isidro e Pulman Lima Miraflores

Também foram assinados 16 novos contratos no Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai, entre eles o primeiro da marca midscale Tribe, em Belo Horizonte.

No mundo o Grupo Accor inaugurou 299 hotéis em 2022, que correspondem a 43 mil quartos, representando um crescimento orgânico líquido da rede de 3,2%. No total, o ano foi encerrado com um portfólio de 802.269 quartos (5.445 hotéis) e um pipeline de 216.000 quartos (1.247 hotéis).

Com os novos investimentos, a empresa espera contratar mais de 9,5 mil colaboradores em 2023. As vagas serão publicadas no site ao longo do ano.

O setor de viagens, como um todo, experimentou em 2022 a volta do fluxo de turismo e dos grandes eventos. A retomada do turismo também fez um mix nos perfis de viagem, com o chamado “bleisure”, união de compromissos de negócios e lazer, além do fenômeno “anywhere office”, que potencializa a tendência.

Pensando nisso, a Accor possui a marca de coworking WOJO, que tem espaços em mais de 150 hotéis na região e agora é distribuída na plataforma OOND, startup que oferece soluções para o modelo de trabalho híbrido.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil