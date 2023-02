Edital de concessão do parque de Jeri é suspenso por 60 dias, diz Elmano de Freitas

O edital de concessão do Parque Nacional de Jericoacoara foi suspenso. A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas (PT) em post pelas redes sociais.

O chefe do Executivo estadual disse ter conversado com o presiente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aluísio Mercadante, que teria confirmado a suspensão.

"O banco é responsável pelo projeto e o leilão seria realizado para a concessão do parque. Agora, o processo retorna à Casa Civil para que possamos encontrar um entendimento com o Governo Federal sobre o tema", escreveu Elmano.

A suspensão será de 60 dias.

O parque de Jeri tem um total de 6.150,29 hectares que, atualmente, pertencem ao Governo do Estado.

"O Estado realizou ações e investimentos nos últimos anos, buscando promover a preservação da área, o estímulo do turismo sustentável e o desenvolvimento econômico da região, que é um dos principais cartões do país. Jericoacoara é patrimônio do povo cearense!", completou Elmano.

