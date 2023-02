Manutenção na pista gera atrasos e cancelamento de voos no aeroporto de Fortaleza

Uma nova manutenção na pista do Aeroporto Internacional de Fortaleza gerou atrasos e cancelamentos em voos previstos para a manhã deste domingo (26). Segundo a plataforma Flightradar24, ao todo, o equipamento registrou 19 atrasos e 1 voo cancelado.

Sobre os possíveis voos afetados, a Fraport Brasil, administradora do terminal, informou que a operação foi alinhada com as companhias aéreas, garantindo que os clientes seriam informados.

"De modo a garantir a segurança operacional, a Fraport Brasil optou por realizar uma manutenção mais minuciosa nos pontos do asfalto da pista que apresentaram problemas na última semana. A intervenção será das 7h às 11h e foi alinhada com as companhias aéreas", diz a nota.

Atrasos e reclamações

A informação bate com o relato do empresário Wlamir Christofoletti, que estava viajando com um grupo de pessoas de Campinas. Eles tinham voo previsto para o começo da manhã, mas tiveram a viagem adiada.

O grupo chegou a receber um email da companhia aérea durante a madrugada, mas não vizualizou a tempo, chegando ao aeroporto antes do que seria necessário. Para Wlamir, o atraso representou um impacto negativo no descanso antes do retorno ao trabalho na segunda-feira.

"Está representando [impacto negativo], depois de um final de semana maravilhoso, pensando em chegar em Campinas às 15h, a gente já está previsto para chegar às 18h, a gente perde a oportunidade de curtir o final do domingo com a família", disse.

"Não temos a certeza de que horas vamos sair, então podemos sair daqui 14h só e nosso receio é chegar lá para as 19h. Vamos esperar e tentar acomodar as pessoas na sala VIP", completou.

O atraso também foi notificado ao empresário Rogério Cardoso, que tinha voo previsto para Campinas. A viagem, que seria às 10h45 foi adiada para 11h45.

"Nossa equipe foi notificada pela Latam que tinha esse atraso e a gente tem de esperar. Vai reabrir, mas a gente não sabe que horas. Estava previsto para 10h50 e agora está 11h45, mas é uma previsão. Todos os voos estão a partir das 11h, mas não sabemos como vai ser na prática", disse.

Reposta das companhias

Questionadas sobre o impacto da operação, as companhias Gol, Latam e Azul, não responderam à reportagem até a publicação desta matéria.

Atrasos na sexta-feira

Na sexta-feira (24), a Fraport já havia registrado um atraso nos voos por conta de uma manutenção de emergência na pista entre 14h35 e 16h55.

Ao todo, um voo foi cancelado e outros dois foram alternados. Nove atrasos foram registrados por conta da manutenção.

