Primeiro cruzeiro da temporada 2023 chega à Fortaleza com mais de mil turistas

Atracando no Terminal Marítimo de Passageiros, em Fortaleza, o navio Volendam iniciou a temporada de cruzeiros 2023 no Ceará, na manhã deste sábado (25). De acordo com projeções do setor, o período deverá obter bons resultados, diferentemente da situação vivida durante a pandemia, nos últimos dois anos.

Primeiro cruzeiro da temporada, o Volendam trouxe 1.172 turistas à capital cearense, além de, aproximadamente, 70 tripulantes. Ao pisarem em terra firme, os passegeiros foram convidados a conhecer alguns pontos turísticos da cidade, como o Mercado Central, o Theatro José de Alencar e a Beira Mar.

Até o final de abril, outros 8 cruzeiros deverão atracar no Ceará, trazendo visitantes que movimentarão a economia estadual: a expectativa é que os turistas injetem cerca de R$ 1,2 milhão. Nacionalmente, espera-se que o impacto seja ainda maior, introduzindo R$ 2 bilhões ao cenário econômico brasileiro, e tornando-se o melhor período dos últimos dez anos.

Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo do Ceará, reforçou a importância dos viajantes para o comércio local: "Essa atividade representa uma cartela de oportunidades para o mercado de serviços e produtos regionais, pois cada viajante gasta, em média, R$ 600,00”.

A secretária ainda contou que o governo tem feito esforços para atrair a indústria de cruzeiros para o estado, revelando que a promoção de feiras e eventos internacionais, ocasiões chamativas para turistas, será intensificada.

"Além disso, é muito importante receber bem esse turista quando atraca no Ceará, pois ele volta em um outro momento e aproveita mais do nosso estado, da nossa gastronomia e artesanato, injetando mais dinheiro na economia e gerando emprego e renda" apontou.