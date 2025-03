BRB compra Banco Master com cartela de mais de 15 milhões de clientes

O banco estatal do Distrito Federal, o Banco de Brasília (BRB), anunciou ao mercado em fato relevante, a compra do Banco Master, por meio de 49% das ações ordinárias como também 100% das ações preferenciais, e consequentemente a aquisição de 58% do capital total do banco, o que configura direito a voto no Conselho de Administração da instituição financeira. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O BRB irá desembolsar cerca de 75% do patrimônio líquido do Master para concluir a transação, sendo que o negócio também inclui outras empresas que fazem parte do banco, como will bank e a Credcesta. Atualmente, o valor de mercado do Master está avaliado em R$ 4,2 bilhões de reais.

Veja também Negócios Empréstimo Consignado CLT tem R$ 1,28 bilhão de concessões em uma semana, diz governo

O atual presidente da instituição, Daniel Vorcaro, agora irá atuar no Banco de Brasília, sendo que o negócio ainda requer aprovação dos órgãos reguladores do sistema bancário e financeiro nacional, como Banco Central (BC) e o Conselho de Defesa Econômica (Cade). Segundo o anúncio, as empresas irão manter suas operações separadas.

Como uma das maiores operações de aquisição em tempos recentes, o novo conglomerado financeiro terá uma cartela de clientes de mais de 15 milhões em todo o país, com cerca de R$ 112 bilhões em ativos, R$ 72 bilhões em carteira de crédito e mais de R$ 100 bilhões em captações.