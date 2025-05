Empresa usa 'felicitômetro' para medir e aumentar a felicidade dos funcionários no Ceará

A empresa cearense DCDN adotou uma métrica específica para mensurar o nível de felicidade de seus funcionários. A iniciativa é acompanhada por uma equipe multidisciplinar de saúde, responsável por promover cuidados integrais, abrangendo aspectos físicos e emocionais.

Com base em um levantamento realizado com 250 trabalhadores desde a implantação do projeto, desde o segundo semestre de 2022, a empresa constatou que metade deles apresentava alguma comorbidade.

Contudo, desse grupo (50%), 30% desconheciam sua condição. Além disso, dos 20% que tinham ciência do problema, apenas 10% estavam em tratamento.

Nesses casos, quando a equipe médica da DCDN identifica a necessidade de tratamento medicamentoso para um funcionário, o acompanhamento da adesão e da continuidade do tratamento é realizado mensalmente por um profissional de enfermagem, segundo o CEO da empresa, José Luiz Miranda.

“Elencamos cinco linhas de cuidado, e contamos com uma equipe multidisciplinar composta por enfermeiros e médicos, dedicada ao bem-estar dos nossos colaboradores nessas áreas: diabetes, hipertensão, obesidade, ortopedia e saúde mental”, explica.

“Realizamos aferição de pressão arterial, cálculo de índice de massa corporal (IMC), com medição de peso e altura, além de monitoramento contínuo. Também fornecemos a medicação necessária e a equipe de enfermagem realiza visitas mensais para verificar a adesão ao tratamento”, completa Miranda.

A metodologia utilizada foi desenvolvida originalmente na Universidade de São Paulo (USP) e, posteriormente, deu origem à Fiter — empresa que criou uma plataforma voltada para medir o nível de felicidade dos colaboradores. A proposta é ajudar as organizações a reduzir a rotatividade e aprimorar o clima organizacional.

Cuidado com a saúde mental do trabalhador

Com relação à saúde mental, foi desenvolvido um software de monitoramento baseado em princípios da neurociência cognitiva, com o objetivo de analisar o bem-estar dos trabalhadores. Ao identificar uma tendência de declínio nesse indicador, o sistema aciona o setor de Recursos Humanos, que intervém para compreender a situação e buscar soluções adequadas.

Na prática, o sistema apresenta, em uma escala de zero a 100%, o nível de satisfação em relação ao ambiente de trabalho na DCDN. De acordo com Miranda, a taxa de felicidade atualmente registrada entre os funcionários é de 92%. Essas ações, aponta, contribuem para a manutenção da saúde e motivação do trabalhador, além de reduzirem o risco de burnout.

A DCDN é uma empresa dos setores de motores de combustão, energia e construção, com forte presença no Nordeste, incluindo o fornecimento de energia para Fernando de Noronha, em Pernambuco e Porto do Suape, em Recife. No Ceará, possui unidades em Fortaleza e Juazeiro do Norte, empregando um total de 250 pessoas, e atende a clientes importantes, como o Porto do Pecém e o Castelão.

Em abril deste ano, a companhia recebeu a certificação Selo H Brasil - Happines and Health, um reconhecimento significativo que destaca as empresas comprometidas com a promoção da saúde mental e o bem-estar no ambiente de trabalho.

Entenda conceitos importantes para a economia atual e a agenda climática Tira-dúvidas O que é ESG? ESG é a sigla, em inglês, para Ambiental, Social e Governança (Environmental, Social and Governance). O conjunto de práticas visa reduzir os impactos ambientais provocados pelas empresas e desenvolver um sistema econômico justo e transparente. Por isso, pode contribuir para a descarbonização da economia, termo usado para a redução da emissão de dióxido de carbono (CO₂), principal gás responsável pelo efeito estufa. ESG surgiu em um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004, e também está atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU. O que é economia solidária? Enquanto a Agenda ESG foca na incorporação de práticas ambientais, sociais e de governança dentro do modelo empresarial existente, a economia solidária propõe outro modelo econômico, com um novo jeito de produzir, consumir e compartilhar riqueza, fundamentado na cooperação, solidariedade e comércio justo. Nesse sistema proposto, também há preocupação com o uso responsável dos recursos naturais e a proteção ambiental. O que é COP30? É a 30ª edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), um evento anual. A COP faz reuniões convocadas pelas Nações Unidas para discutir sobre mudanças climáticas. Este ano marca um momento histórico, pois será a primeira vez que o Brasil sediará a COP, com a cidade de Belém, no Pará. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é um compromisso global firmado pelos 193 Estados-membro da ONU, com o objetivo de gerar desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental, considerando as prioridades de países e localidades. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são parte da Agenda 2030. O que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um pacto internacional voltado para conter o aquecimento global, aprovado como lei doméstica por 194 países e pela União Europeia, em 2015. Pelo tratado, a meta era manter o aquecimento abaixo de 2ºC e, na medida do possível, 1,5ºC.

