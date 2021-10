Síndrome de Burnout: o que é, sintomas e como tratar

O estresse profissional e o excesso de trabalho têm se tornado cada vez mais comuns, sobretudo durante a pandemia de Covid-19, e podem evoluir para condições mais graves caso não haja vigilância. Esses casos são traduzidos, muitas vezes, na Síndrome de Burnout, também chamada síndrome do esgotamento profissional.

Incluída na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019, caso não tratada, a Síndrome de Burnout pode causar quadros depressivos e ansiosos, visto que esses distúrbios possuem características parecidas.

Estudo realizado pelo portal de medicina PEBMED, divulgado em novembro de 2020, apontou que 78% de profissionais de saúde tiveram sinais de Síndrome de Burnout durante a pandemia.

A prevalência maior foi entre médicos entrevistados (78%), seguidos de enfermeiros (74%) e técnicos de enfermagem (64%). Em 2019, cerca de 20 mil brasileiros pediram afastamento médico por conta de doenças mentais relacionadas ao trabalho.

Mas como identificar a Síndrome de Burnout e diferenciá-la de outros distúrbios psicopatológicos? Psicólogos ouvidos pelo Diário do Nordeste pontuam que a condição vem associada à exaustão, queda no rendimento profissional e pensamentos negativos.

A Síndrome de Burnout é um distúrbio profissional — que se estende ao âmbito pessoal — e acontece quando o trabalhador já não consegue mais sustentar o estresse e a pressão advindos de demandas e cobranças profissionais.

Sem tradução para o português, o nome "burnout" vem da união das palavras "burn (queima)" e "out (fora)" em inglês. O professor de psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) José Olinda Braga* descreve a condição como uma "panela de pressão que estoura".

A OMS não caracteriza o Burnout como uma condição médica, porém, há a possibilidade do desenvolvimento de doenças caso a síndrome não seja diagnosticada e tratada devidamente com acompanhamento de especialistas.

O psicólogo avalia que um dos fatores mais latentes para o desenvolvimento da síndrome é a competitividade do mercado de trabalho. Mas, segundo ele, expectativas pessoais e pressão interna e familiar também são perigosas.

Profissionais de saúde, professores e jornalistas, conforme José Olinda, são profissões mais propensas a ter Burnout. O professor da UFC explica que isso deve ao fato de serem ocupações extremamente cobradas e vigiadas.

Os sintomas da Síndrome de Burnout estão presentes tanto na vida profissional quanto pessoal. Um âmbito não é independente do outro, como pontua Iratan Bezerra de Sabóia**, doutor em Psicologia pela UFC.

Legenda: A pressão por múltiplas demandas para realização em pouco é um das principais causadoras do distúrbio laboral Foto: Shutterstock

Um dos primeiros sinais, segundo o professor José Olinda, vem na forma de exaustão extremada, na figura de muito estresse e dores de cabeça frequentes. Além disso, a pessoa é afetada com dificuldades de concentração, de sono e também pode desenvolver distúrbios de alimentação.

Conforme o clínico psicoterápico elenca, a Síndrome de Burnout é uma confluência de vários sintomas e fatores.

Olinda pontua ainda que a tendência a ter sentimentos depressivos é bem comum com pessoas diagnosticadas com a condição, devido à exposição a longos períodos de estresse.

Segundo o psicólogo Iratan Bezerra, o excesso de trabalho e a pressão para a finalização de demandas cada vez mais complexas em curtos períodos são a causa principal da Síndrome de Burnout.

No entanto, o distúrbio não é atribuído somente a um fator, ele é sistêmico, ou seja, desenvolveu-se ao longo de extensos períodos de estresse.

O trabalho já é uma categoria de vida central das pessoas, desde a época da revolução industrial, como aponta o doutor em Psicologia. No advento da tecnologia e do avanço da globalização, as relações trabalhistas cada vez mais foram incrementadas e isso fez com o que trabalho “invadisse” todos os âmbitos da vida.