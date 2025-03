A farmacêutica Eli Lilly anunciou que o medicamento tirzepatida, que é vendido sob o nome comercial de Mounjaro, estará disponível para venda no Brasil a partir de 7 de junho deste ano. Concorrente do Ozempic, o remédio foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2023 e é indicado por prescrição médica para pacientes com diabetes.

Preço da concorrente da Ozempic

Segundo informação do jornal O Globo, no Brasil a caneta com quatro doses, o que é suficiente para um mês de tratamento, poderá ter preço máximo de R$ 3.627,82. O valor nas farmácias do País ainda pode variar conforme a dosagem e o imposto estadual de onde será comercializado.

O que é o Mounjaro?

O Mounjaro é um medicamento injetável de prescrição usado junto com dieta e exercícios para melhorar o açúcar no sangue (glicose) em adultos com diabetes mellitus tipo 2.

O remédio representa uma nova classe terapêutica. Enquanto novos medicamentos para diabetes que também promovem a perda de peso, como Ozempic e Wegovy (à base de semaglutida), atuam apenas no receptor de GLP-1, a tirzepatida atua nos receptores dos hormônios GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e GLP-1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon).

Estudos para a aprovação do Mounjaro mostraram que o remédio é capaz de reduzir os níveis de açúcar no sangue e promover a perda de peso em níveis inéditos - fatores determinantes para o sucesso do tratamento da doença.

