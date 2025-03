Homem com paralisia volta a ficar em pé após terapia com células-tronco

Um homem que sofria de paralisia conseguiu ficar em pé sozinho e já treina seus primeiros passos após um tratamento experimental com células-tronco no Japão. Ele faz parte de um estudo da Universidade Keio, em Tóquio, que anunciou resultados positivos da terapia, trazendo esperança para pacientes com lesões na medula espinhal. As informações são do g1.

A pesquisa começou em 2019 com o objetivo de testar células-tronco reprogramadas, que são obtidas revertendo células adultas para um estágio semelhante ao embrionário. Em 2022, os cientistas começaram a implantar essas células em pacientes com lesões permanentes na medula, um quadro para o qual ainda não existe tratamento eficaz.

Quatro homens adultos participaram do estudo e receberam um implante com dois milhões de células precursoras neurais no local da lesão. A expectativa era que essas células se transformassem em neurônios e células gliais, que ajudam na recuperação dos movimentos.

Veja também Ser Saúde Vacina de dose única contra a Mpox mostra 84% de eficácia, diz estudo Ser Saúde Conselho autoriza farmacêuticos a prescrever medicamentos, e entidades apontam ilegalidade

Resultados iniciais da pesquisa

Entre os quatro pacientes tratados, dois apresentaram melhora. Um deles, antes sem movimentos, já consegue se levantar sozinho e treina seus primeiros passos.

Outro recuperou parte dos movimentos dos braços e pernas. Os outros dois não mostraram evolução, mas nenhum dos participantes teve efeitos adversos, o que reforça a segurança do procedimento.

Os pesquisadores consideram os resultados um avanço inédito e prometem continuar os testes para aprimorar a terapia. "Conseguimos obter resultados positivos no primeiro tratamento com células iPS para a medula espinhal no mundo", afirmou Hideyuki Okano, líder do estudo.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.