Flamengo x Juventude pelo Campeonato Brasileiro: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (16) pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Mengão vem de vitória fora de casa por 2 a 0 contra o Grêmio e está na liderança da Série A com 7 pontos.

Já o Juventude, vem de vitória diante do Ceará por 2 a 1 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e está em 3º com 6 pontos.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO:

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Michael e Bruno Henrique.

JUVENTUDE:

Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Felipinho; Giraldo, Jádson e Mancada; Giovanny, Batalla e Taliari.