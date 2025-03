Anvisa emite alerta sobre casos de botulismo por botox após procedimento ilegais; veja detalhes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu duas notificações de casos de botulismo — doença rara, grave e não contagiosa — relacionados à administração de toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, para fins terapêuticos ou estéticos.

"Após revisão de dados de notificações e textos de bula disponíveis em outros países, a Agência solicitou que as empresas com produtos registrados com toxina botulínica incluam em bula o risco de que a toxina pode afetar áreas distantes do local da injeção, com a possibilidade de causar sintomas graves de botulismo, que podem surgir horas ou semanas após a aplicação", informou o órgão.

Nesse contexto, a Anvisa reforçou que todos os procedimentos terapêuticos ou estéticos devem ser realizados por profissionais devidamente habilitados, em locais autorizados pela vigilância sanitária e com uso de medicamentos, também, regulamentados.

O que é o botulismo e o que causa a doença?

O botulismo é uma doença neuroparalítica grave, rara e não contagiosa causada pela ação de uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum (C botulinum), que entra no organismo por meio de ferimentos ou pela ingestão de alimentos contaminados que não têm produção ou conservação adequada.

Segundo o Ministério da Saúde, a notificação da doença deve ser imediata para que as ações da vigilância sejam realizadas em tempo de prevenir outros casos.

O botulismo pode levar à morte por paralisia da musculatura respiratória.

Quais são os sintomas do botulismo?

Os sintomas iniciais de botulismo são: visão turva, pálpebras caídas, fala arrastada e dificuldade para respirar e engolir.

Em casos mais graves, os pacientes relatam paralisia da musculatura respiratória e de braços e pernas. No entanto, a doença também pode causar outras reações. Veja a lista:

Dores de cabeça;

Vertigem;

Tontura;

Sonolência;

Visão turva;

Visão dupla;

Diarreia;

Náuseas;

Vômitos;

Dificuldade para respirar;

Paralisia descendente da musculatura respiratória, braços e pernas;

Comprometimento de nervos cranianos;

Prisão de ventre;

Infecções respiratórias.

Fonte: Ministério da Saúde

Quais cuidados devem ser tomados ao utilizar o botox?

A Anvisa orienta que, nas aplicações de toxina botulínica, sejam utilizados apenas produtos regulamentados e dentro do prazo de validade. A consulta da regularidade de um produto pode ser feita pelo sistema de consultas, com dados como nome do produto ou CNPJ do fabricante, disponível na embalagem.

Além disso, a aplicação deve ser feita apenas por profissionais habilitados e em serviços de saúde autorizados pela vigilância.

Esses profissionais devem, ainda, seguir as orientações da bula, especialmente em relação ao intervalo necessário entre as aplicações.