Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

foto de profissional aplicando esmalte em gel em unha de cliente.

Ser Saúde

Anvisa proíbe produtos de unha em gel por risco de câncer e infertilidade

O comércio tem o prazo de 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado.

Raísa Azevedo 29 de Outubro de 2025
foto de pesquisador usando microscópio para realizar exame. Ele segura uma amostra de sangue.

Ser Saúde

Novo tratamento para câncer de sangue deve chegar à rede privada em até 3 meses

Medicamento quase triplica a sobrevida dos pacientes, com redução de 59% no risco de progressão do câncer ou morte.

Raísa Azevedo 29 de Outubro de 2025
Segundo a Anvisa, problemas têm relação com origem desconhecida dos produtos

País

Anvisa proíbe venda de marcas de azeite, sal do Himalaia e 'chá do milagre' por irregularidades

O órgão reforçou que ações como essa visam proteger a saúde da população

Redação 21 de Outubro de 2025
foto de paciente aplicando injeção de Mounjaro no abdômen.

Ser Saúde

Anvisa aprova uso de Mounjaro para apneia do sono em adultos com obesidade

Fármaco é o primeiro aprovado pela agência para essa condição

Raísa Azevedo 20 de Outubro de 2025
Fachada do prédio da Anvisa, com o letreiro

País

Anvisa proíbe consumo e venda de remédio contra pneumonia e anestésico

Fiscalização aponta "desvio de qualidade" em lotes dos medicamentos

Redação 08 de Outubro de 2025
Imagem de produtos de beleza para matéria sobre Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares.

Ser Saúde

Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos sem registros; veja lista

Produtos irregulares não podem ser distribuídos, fabricados ou utilizados

Redação 07 de Outubro de 2025
Coleção de bebidas alcoólicas variadas com diferentes garrafas de licor e destilados em uma caixa sob uma bancada.

País

Anvisa publica edital para compra de antídoto do metanol

Como a substância não está disponível no Brasil, a agência abriu um chamamento internacional de distribuidores e fabricantes

Carol Melo 03 de Outubro de 2025
Matéria sobre lista de cosméticos irregulares apreendidos pela Anvisa.

Ser Saúde

Anvisa apreende cosméticos irregulares; veja lista

Produtos foram notificados de forma incorreta ou não possuem registo

Beatriz Rabelo 26 de Setembro de 2025
fachada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

País

Anvisa suspende lote de remédio para hipertensão por conter caco de vidro

O órgão informou que foi identificada a presença de material estranho em um lote do medicamento furosemida

Redação 19 de Setembro de 2025
foto de criança em frente ao espelho aplicando maquiagem no rosto.

Ser Saúde

Skincare infantil: os riscos da adultização das crianças no mercado da beleza

Movimento intitulado "Sephora Kids" tem preocupado especialistas do mundo todo

Raísa Azevedo 19 de Setembro de 2025
1 2 3