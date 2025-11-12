Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Suplementos de duas marcas são proibidos pela Anvisa; veja lista

A falta de licença para a produção motivou o recolhimento dos produtos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Foto da fachada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Legenda: A falta de licença gerou a suspensão dos produtos pela Anvisa.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

Suplementos alimentares de duas marcas devem ser recolhidos dos mercados após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), divulgada na última segunda-feira (10).

Comercializados pela empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda, foram proibidos suplementos de proteína em pó Proteus/Whey Isolate Protein Mix. Já da marca Bugroon foram proibidos óleos e suplementos em cápsulas (veja lista abaixo).

Conforme a Anvisa, a Bugroon não tem licença sanitária para a produção de óleos e comercialização no site oficial da marca. Já a Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda tem divulgado os produtos em sites como Shopee e Mercado Livre, mesmo sem licença sanitária para a comercialização, além de não identificar se os produtos são de fabricação nacional ou internacional.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Tâmara: substituto natural do açúcar e aliado no pré-treino

teaser image
Ser Saúde

Suplementos alimentares e energéticos com Ozônio são proibidos pela Anvisa

Veja os produtos proibidos:

  • Óleo de Menta Piperita Bugroon (todos os lotes).
  • Óleo de Sucupira Bugroon (todos os lotes).
  • Óleo de Copaíba Bugroon (todos os lotes).
  • Suplemento Alimentar em Cápsulas Ginkocen Bugroon (todos os lotes).
  • Suplemento Alimentar em Cápsulas Calmom Bugroon (todos os lotes).
  • Suplemento Alimentar em Cápsulas Catux Bugroon (todos os lotes).
  • Suplemento Alimentar em Cápsulas Unaro Moringa Bugroon (todos os lotes).
  • Suplemento Alimentar em Cápsulas Neuralfocus Bugroon (todos os lotes).
  • Suplemento Alimentar em Cápsulas Contradô Bugroon (todos os lotes).

Soda cáustica também barrada

A Anvisa divulgou ainda que a Soda Cáustica em Escamas Limpinha 99% sofreu ação fiscal e deve ser recolhida das prateleiras. O produto fabricado pela empresa Guaraflex Produtos de Limpeza Ltda não possui registro como saneante, obrigatório para marcas que comercializam produtos voltados para à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes, objetos e superfícies.

Assuntos Relacionados
Foto da fachada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Ser Saúde

Suplementos de duas marcas são proibidos pela Anvisa; veja lista

A falta de licença para a produção motivou o recolhimento dos produtos.

Redação
Há 10 minutos
Atleta faz exercício de mobilidade do quadril ao ar livre.
Ser Saúde

Mobilidade de quadril para corrida: exercícios essenciais pré-treino

Trabalhar a mobilidade melhora a amplitude articular e a eficiência do movimento.

Luana Severo
11 de Novembro de 2025
Pessoa analisando batimentos cardíacos por meio do celular e do relógio esportivo.
Ser Saúde

Exercícios de tiro e HIIT para aumentar o VO2 máximo disponível no app de saúde

VO2 máximo é a medida padrão de capacidade aeróbica e indica como está condicionamento físico.

Mylena Gadelha
11 de Novembro de 2025
foto de mulher de costas mostrando pintas e sinais. Imagem para ilustrar matéria sobre melanoma e a regra do ABCDE de detecção precoce.
Ser Saúde

Saiba como usar a regra do ABCDE para avaliar pintas e manchas na pele

Identificar os sinais de alerta é um passo importante para a detecção precoce do melanoma.

Raísa Azevedo
11 de Novembro de 2025
Imagem de tâmara para matéria sobre tâmara como substituto natural do açúcar e aliada no pré-treino.
Ser Saúde

Tâmara: substituto natural do açúcar e aliado no pré-treino

Fruta deve ser consumida de 15 a 30 minutos antes do treino.

Beatriz Rabelo
10 de Novembro de 2025
Cartelas de medicamentos.
Ser Saúde

Paracetamol na gravidez não causa autismo, mostra estudo

A falsa informação partiu do presidente dos Estados Unidos.

Redação e AFP
10 de Novembro de 2025
Fachada da Anvisa, que proibiu comercialização de suplementos com ozônio.
Ser Saúde

Suplementos alimentares e energéticos com Ozônio são proibidos pela Anvisa

Agência apontou que o gás não possui avaliação de segurança para uso nesse tipo de produto.

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem de uma mulher com um sensor de diabetes para uma matéria sobre quais os tipos de diabetes.
Ser Saúde

Quais os tipos de diabetes?

Entenda as principais diferenças.

foto de mulher manuseando suplemento em comprimido com as mãos.
Ser Saúde

Pré-treino pode levar à morte súbita? Entenda perigos e cuidados

Especialistas indicam quem pode usar substâncias, riscos e possíveis sintomas.

Raísa Azevedo
31 de Outubro de 2025
foto de profissional aplicando esmalte em gel em unha de cliente.
Ser Saúde

Anvisa proíbe produtos de unha em gel por risco de câncer e infertilidade

O comércio tem o prazo de 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado.

Raísa Azevedo
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher coçando a cabeça para uma matéria sobre coceira emocional: ansiedade também pode causar sintomas no couro cabeludo.
Ser Saúde

Coceira emocional: ansiedade também pode causar sintomas no couro cabeludo

Conheça medidas para evitar coceira.

foto de pesquisador usando microscópio para realizar exame. Ele segura uma amostra de sangue.
Ser Saúde

Novo tratamento para câncer de sangue deve chegar à rede privada em até 3 meses

Medicamento quase triplica a sobrevida dos pacientes, com redução de 59% no risco de progressão do câncer ou morte.

Raísa Azevedo
29 de Outubro de 2025
Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros
Ser Saúde

Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros

A AHA revisa suas diretrizes a cada cinco anos, com base nas evidências mais recentes.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma pessoa apertada para ir ao banheiro para matéria sobre incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção.
Ser Saúde

Incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção

O consumo exagerado de cafeína, álcool e refrigerantes aumenta as chances de desenvolver a condição.

Beatriz Rabelo
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher colocando um sensor de diabetes para evergreen sobre como tratar, prevenir e monitorar a doença.
Ser Saúde

Diabetes: como tratar, prevenir e monitorar a doença

Sensores ajudam a acompanhar os níveis de glicose do sangue e a prevenir emergências.

Beatriz Rabelo
27 de Outubro de 2025
Imagem de um nariz com uma lesão para matéria sobre queratose actínica: saiba os sinais, riscos e prevenção do câncer de pele.
Ser Saúde

Queratose actínica: saiba os sinais, riscos e prevenção do câncer de pele

Lesão pré-cancerígena afeta a parte mais superficial da pele, mas acende alerta para cuidados.

Beatriz Rabelo
25 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher diabética com sensor para matéria sobre novo sensor de glicemia usa inteligência artificial para prever quedas de açúcar.
Ser Saúde

Novo sensor de glicemia usa inteligência artificial para prever quedas de açúcar

Sensor Accu-Chek SmartGuide possui uma tecnologia inédita para pacientes com diabetes.

Beatriz Rabelo
24 de Outubro de 2025
Cerveja colocadas em cima do balcão de madeira de um bar
Ser Saúde

Cerveja sem álcool ou low alcohol? Qual a diferença e como escolher

Quantidades específicas de álcool em cada bebida podem ser definidoras para os consumidores

Foto de um drink.
Ser Saúde

Saiba quais são as bebidas mais suscetíveis à adulteração com metanol

Há risco para bebidas destiladas e fermentadas

Redação
22 de Outubro de 2025
Imagem mostra membros do Ministério da Saúde durante anúncio do pacote de medidas para ampliar serviços de radioterapia
Ser Saúde

SUS pagará auxílio de até R$ 300 a pacientes que viajam para fazer radioterapia

Iniciativa garante recursos para transporte, alimentação e hospedagem de pacientes em tratamento longe de casa

Redação e Agência Brasil
22 de Outubro de 2025