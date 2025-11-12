Suplementos de duas marcas são proibidos pela Anvisa; veja lista

Suplementos alimentares de duas marcas devem ser recolhidos dos mercados após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), divulgada na última segunda-feira (10).

Comercializados pela empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda, foram proibidos suplementos de proteína em pó Proteus/Whey Isolate Protein Mix. Já da marca Bugroon foram proibidos óleos e suplementos em cápsulas (veja lista abaixo).

Conforme a Anvisa, a Bugroon não tem licença sanitária para a produção de óleos e comercialização no site oficial da marca. Já a Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda tem divulgado os produtos em sites como Shopee e Mercado Livre, mesmo sem licença sanitária para a comercialização, além de não identificar se os produtos são de fabricação nacional ou internacional.

Veja os produtos proibidos:

Óleo de Menta Piperita Bugroon (todos os lotes).

Óleo de Sucupira Bugroon (todos os lotes).

Óleo de Copaíba Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Ginkocen Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Calmom Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Catux Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Unaro Moringa Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Neuralfocus Bugroon (todos os lotes).

Suplemento Alimentar em Cápsulas Contradô Bugroon (todos os lotes).

Soda cáustica também barrada

A Anvisa divulgou ainda que a Soda Cáustica em Escamas Limpinha 99% sofreu ação fiscal e deve ser recolhida das prateleiras. O produto fabricado pela empresa Guaraflex Produtos de Limpeza Ltda não possui registro como saneante, obrigatório para marcas que comercializam produtos voltados para à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes, objetos e superfícies.