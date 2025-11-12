Suplementos de duas marcas são proibidos pela Anvisa; veja lista
A falta de licença para a produção motivou o recolhimento dos produtos.
Suplementos alimentares de duas marcas devem ser recolhidos dos mercados após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), divulgada na última segunda-feira (10).
Comercializados pela empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda, foram proibidos suplementos de proteína em pó Proteus/Whey Isolate Protein Mix. Já da marca Bugroon foram proibidos óleos e suplementos em cápsulas (veja lista abaixo).
Conforme a Anvisa, a Bugroon não tem licença sanitária para a produção de óleos e comercialização no site oficial da marca. Já a Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda tem divulgado os produtos em sites como Shopee e Mercado Livre, mesmo sem licença sanitária para a comercialização, além de não identificar se os produtos são de fabricação nacional ou internacional.
Veja os produtos proibidos:
- Óleo de Menta Piperita Bugroon (todos os lotes).
- Óleo de Sucupira Bugroon (todos os lotes).
- Óleo de Copaíba Bugroon (todos os lotes).
- Suplemento Alimentar em Cápsulas Ginkocen Bugroon (todos os lotes).
- Suplemento Alimentar em Cápsulas Calmom Bugroon (todos os lotes).
- Suplemento Alimentar em Cápsulas Catux Bugroon (todos os lotes).
- Suplemento Alimentar em Cápsulas Unaro Moringa Bugroon (todos os lotes).
- Suplemento Alimentar em Cápsulas Neuralfocus Bugroon (todos os lotes).
- Suplemento Alimentar em Cápsulas Contradô Bugroon (todos os lotes).
Soda cáustica também barrada
A Anvisa divulgou ainda que a Soda Cáustica em Escamas Limpinha 99% sofreu ação fiscal e deve ser recolhida das prateleiras. O produto fabricado pela empresa Guaraflex Produtos de Limpeza Ltda não possui registro como saneante, obrigatório para marcas que comercializam produtos voltados para à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes, objetos e superfícies.