Anvisa proíbe anabolizantes irregulares e manda recolher lote de soro

Ação fiscal também suspendeu medicamentos manipulados.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Foto de um homem com esteroides, medicamentos para performance e suplementos de testosterona. Seringas, itens de saúde e um atleta utilizando medicação para treino, incluindo hormônios de força e injeções voltadas ao desempenho esportivo.
Legenda: Além da medida sobre os anabolizantes, a Anvisa ordenou o recolhimento de um lote de soro fisiológico.
Foto: Shutterstock/PeopleImages

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, na última sexta-feira (5), a circulação de 30 medicamentos, em sua maioria anabolizantes, comercializados de forma irregular no País.

Segundo a agência, os produtos não têm registro, notificação ou cadastro, e o fabricante é desconhecido. Com isso, ficam proibidas a comercialização, distribuição, importação, divulgação e uso de todos os itens (veja lista completa abaixo).

Recolhimento de soro fisiológico contaminado

Além da ação sobre os anabolizantes, a Anvisa determinou o recolhimento de um lote de soro fisiológico. A medida envolve o Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável amplamente usada em hospitais e unidades de saúde.

O recolhimento vale exclusivamente para o lote 1250250 do produto Basa – 9 mg/ml, fabricado pela Basal Indústria Farmacêutica Ltda.

A empresa comunicou à Anvisa que havia identificado material estranho dentro do frasco, iniciando um recolhimento voluntário, que foi confirmado pela fiscalização.

Confira lista de medicamentos proibidos pela Anvisa:

  • Decaland Depot 200 mg x 10 ml
  • Testoland Depot 200 mg/2 ml – Landerlan Gold
  • Clembuterol Clorhidrato 0,04 mg
  • HCG Humano 5.000 UI – Landerlan Gold
  • Tritrembo Gold 200 mg/ml
  • Trembolona Hexahidroxibencil 51 mg/ml
  • Testenat Enantato de Testosterona 250 mg/10 ml
  • Drostanolona Masteron Propionato 100 mg/ml
  • Nandrolona Fenilpropionato 100 mg/10 ml
  • Trembolona Enantato 200 mg/ml
  • Durateston Plus Gold
  • Boldenonia Undecilenato
  • Trembolona Acetato
  • Propionato Landergold
  • Oxandroland 5 mg
  • Landertropin GH 100 UI
  • Decaland Nandrolona 5 ml
  • Testoland/Deposteron 200 mg
  • Stanozoland Depot 30 ml
  • Stanozoland Depot 15 ml
  • Stanozoland Depot Oral 10 mg x 100 comp.
  • Primobolan/Metenolona Oral
  • Primobolan/Metenolona Enantato 10 ml/100 mg
  • Durateston 1 ml
  • Trembolona Acetato 75 mg
  • Testenat Enantato 4 ml 250 mg
  • Oxitolan/Hemogenin Oral 50 mg/20 comp.
  • Metandrostenolona/Dianabol 10 mg
  • Drostenoland Masteron
  • Androlic/Mesterolona 25 mg

Todos os lotes estão incluídos na proibição.

Suspensão de medicamentos manipulados

Na mesma decisão, a agência também suspendeu todas as atividades de manipulação, comercialização e divulgação de medicamentos da Farmácia Manipulart (Renata Suavinho Ferro Coelho – CNPJ 04.014.706/0001-63).

A decisão foi tomada porque a empresa anunciava medicamentos manipulados em seu site, prática proibida pelo item 5.14 das Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF), estabelecidas pela RDC 67/2007.

