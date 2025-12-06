Anvisa proíbe anabolizantes irregulares e manda recolher lote de soro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, na última sexta-feira (5), a circulação de 30 medicamentos, em sua maioria anabolizantes, comercializados de forma irregular no País.

Segundo a agência, os produtos não têm registro, notificação ou cadastro, e o fabricante é desconhecido. Com isso, ficam proibidas a comercialização, distribuição, importação, divulgação e uso de todos os itens (veja lista completa abaixo).

Recolhimento de soro fisiológico contaminado

Além da ação sobre os anabolizantes, a Anvisa determinou o recolhimento de um lote de soro fisiológico. A medida envolve o Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável amplamente usada em hospitais e unidades de saúde.

O recolhimento vale exclusivamente para o lote 1250250 do produto Basa – 9 mg/ml, fabricado pela Basal Indústria Farmacêutica Ltda.

A empresa comunicou à Anvisa que havia identificado material estranho dentro do frasco, iniciando um recolhimento voluntário, que foi confirmado pela fiscalização.

Confira lista de medicamentos proibidos pela Anvisa:

Decaland Depot 200 mg x 10 ml

Testoland Depot 200 mg/2 ml – Landerlan Gold

Clembuterol Clorhidrato 0,04 mg

HCG Humano 5.000 UI – Landerlan Gold

Tritrembo Gold 200 mg/ml

Trembolona Hexahidroxibencil 51 mg/ml

Testenat Enantato de Testosterona 250 mg/10 ml

Drostanolona Masteron Propionato 100 mg/ml

Nandrolona Fenilpropionato 100 mg/10 ml

Trembolona Enantato 200 mg/ml

Durateston Plus Gold

Boldenonia Undecilenato

Trembolona Acetato

Propionato Landergold

Oxandroland 5 mg

Landertropin GH 100 UI

Decaland Nandrolona 5 ml

Testoland/Deposteron 200 mg

Stanozoland Depot 30 ml

Stanozoland Depot 15 ml

Stanozoland Depot Oral 10 mg x 100 comp.

Primobolan/Metenolona Oral

Primobolan/Metenolona Enantato 10 ml/100 mg

Durateston 1 ml

Trembolona Acetato 75 mg

Testenat Enantato 4 ml 250 mg

Oxitolan/Hemogenin Oral 50 mg/20 comp.

Metandrostenolona/Dianabol 10 mg

Drostenoland Masteron

Androlic/Mesterolona 25 mg

Todos os lotes estão incluídos na proibição.

Suspensão de medicamentos manipulados

Na mesma decisão, a agência também suspendeu todas as atividades de manipulação, comercialização e divulgação de medicamentos da Farmácia Manipulart (Renata Suavinho Ferro Coelho – CNPJ 04.014.706/0001-63).

A decisão foi tomada porque a empresa anunciava medicamentos manipulados em seu site, prática proibida pelo item 5.14 das Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF), estabelecidas pela RDC 67/2007.