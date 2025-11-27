Uso de anabolizantes fez Eduardo Costa perder cabelo e repensar vaidade

Após enfrentar queda de cabelo causada pelo uso excessivo de anabolizantes, o cantor sertanejo Eduardo Costa, 46, revelou sequelas físicas e emocionais que ainda carrega, em entrevista ao canal de André Piunti, no YouTube, divulgado nessa quarta-feira (27).

Mais magro e com um novo estilo de vida, ele afirmou ter deixado para trás a fase de "marombeiro" e reconheceu que submeteu o próprio corpo a substâncias nocivas em nome da vaidade.

O sertanejo disse que já não se identifica mais com a aparência musculosa que cultivava anos atrás. “Hoje eu quero estar magro, vestir as roupas que gosto. Acho até deselegante aquele corpo fortão que eu tinha. Não tenho mais vontade nenhuma”, afirmou.

Cantor passou por implante de cabelo

Eduardo conta que paga até hoje pelos efeitos do uso de anabolizantes. Entre as consequências está a perda de cabelo, que o levou a realizar um implante capilar em março deste ano.

Além da aparência, o cantor relatou impactos espirituais e emocionais: “Pago muito caro até hoje pelos anabolizantes que usei e que ainda correm um pouco na minha veia. Me arrependo por que me levou para um lixo espiritual. Hoje dou muito mais valor à minha religiosidade”.

A voz — principal instrumento de trabalho — também sofreu alterações no período em que ele buscava ganhar massa muscular a qualquer custo. Agora, com outros negócios além da música, Eduardo Costa reconhece a importância de preservar o que sustenta a carreira dele.

“Não vivo só da música, tenho outros negócios. Mas tudo existe por causa dela, da minha voz. É importante preservá-la”, disse o sertanejo.