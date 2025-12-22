Aproveite o sol do Ceará com mais energia e bem-estar

Sol forte, praias cheias e passeios ao ar livre fazem parte da rotina de quem vive ou visita o Ceará, especialmente nesta época do ano. Mas as altas temperaturas exigem atenção redobrada com a saúde.

Segundo a nutricionista Carla Laprovitera, o calor intenso pode provocar impactos importantes no organismo se não houver cuidados adequados.

“Os principais riscos são a desidratação, queda de pressão, além de poder causar tontura, desmaio e redução do desempenho físico e mental”, alerta a especialista, que é pós-graduada em Nutrição Materno Infantil, Nutrição Clínica Funcional e Nutrição Esportiva Funcional.

Por isso, reconhecer os sinais de alerta é fundamental. De acordo com Carla, esses sinais incluem:

sede intensa;

boca seca;

diminuição e/ou escurecimento da urina;

dor de cabeça;

tontura;

náuseas;

fraqueza;

confusão mental.

Esses sintomas podem indicar desidratação ou insolação.

A hidratação constante é uma das principais estratégias de prevenção. Além da água, a nutricionista destaca outras boas opções: “Bebidas como água de coco, sucos de frutas, águas aromatizadas com frutas e bebidas isotônicas feitas com ingredientes mais naturais são excelentes opções”, lista.

Ela também lembra da praticidade dos isotônicos em pó: “Podem ser facilmente levados até no bolso e ajudam ainda mais na hidratação quando diluídos em água”.

Ajustes na alimentação

A alimentação também precisa de ajustes nos dias mais quentes. “O ideal é priorizar uma alimentação leve, rica em água e de fácil digestão”, orienta Carla.

Frutas como melancia, melão, abacaxi e laranja, além de verduras, legumes e proteínas leves como peixe, frango, ovos e iogurte, ajudam a manter a energia sem sobrecarregar o organismo.

Por outro lado, alguns alimentos devem ser evitados. “Alimentos muito gordurosos, frituras, itens com alto teor de sódio, ultraprocessados e bebidas alcoólicas dificultam a digestão, aumentam a desidratação e prejudicam o controle da temperatura corporal”, reforça.

Crianças e idosos merecem atenção especial durante períodos de calor intenso. “Eles são mais vulneráveis e precisam de cuidados redobrados”, afirma a nutricionista. Entre as recomendações estão oferecer líquidos com frequência, mesmo sem sede, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes, usar roupas leves e manter uma alimentação fracionada, já que o apetite costuma diminuir.

Para quem pretende aproveitar o sol cearense, Carla deixa um conselho final: “Leve sempre sua garrafinha de água e não espere sentir sede para se hidratar, pois a sede já é sinal de desidratação”. Planejar passeios com pausas, sombra, roupas adequadas e alimentação leve, segundo ela, faz toda a diferença. “Cuidar da hidratação e da nutrição é uma forma simples e eficaz de prevenir mal-estar durante o calor intenso”.