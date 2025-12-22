Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Aproveite o sol do Ceará com mais energia e bem-estar

Especialista orienta como se proteger do calor intenso e curtir passeios ao ar livre com saúde.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
copo de vidro com água, em destaque, segurado por mão de pessoa que aparece desfocada ao fundo.
Legenda: O ideal é não esperar sentir sede para se hidratar, pois a sede já é sinal de desidratação.
Foto: PeopleImages/Shutterstock.

Sol forte, praias cheias e passeios ao ar livre fazem parte da rotina de quem vive ou visita o Ceará, especialmente nesta época do ano. Mas as altas temperaturas exigem atenção redobrada com a saúde.

Segundo a nutricionista Carla Laprovitera, o calor intenso pode provocar impactos importantes no organismo se não houver cuidados adequados.

“Os principais riscos são a desidratação, queda de pressão, além de poder causar tontura, desmaio e redução do desempenho físico e mental”, alerta a especialista, que é pós-graduada em Nutrição Materno Infantil, Nutrição Clínica Funcional e Nutrição Esportiva Funcional.

Veja também

teaser image
Carol Melo

Calor no Ceará: qual bebida hidrata mais no B-R-O Bró?

teaser image
Ser Saúde

Vai festejar no Réveillon? Nutricionista dá três dicas para evitar ressaca após a festa

teaser image
Ser Saúde

Desidratação infantil: veja sinais, como tratar e como evitar

Por isso, reconhecer os sinais de alerta é fundamental. De acordo com Carla, esses sinais incluem:

  • sede intensa;
  • boca seca;
  • diminuição e/ou escurecimento da urina;
  • dor de cabeça;
  • tontura;
  • náuseas;
  • fraqueza;
  • confusão mental.

Esses sintomas podem indicar desidratação ou insolação.

A hidratação constante é uma das principais estratégias de prevenção. Além da água, a nutricionista destaca outras boas opções: “Bebidas como água de coco, sucos de frutas, águas aromatizadas com frutas e bebidas isotônicas feitas com ingredientes mais naturais são excelentes opções”, lista.

Ela também lembra da praticidade dos isotônicos em pó: “Podem ser facilmente levados até no bolso e ajudam ainda mais na hidratação quando diluídos em água”.

Ajustes na alimentação

A alimentação também precisa de ajustes nos dias mais quentes. “O ideal é priorizar uma alimentação leve, rica em água e de fácil digestão”, orienta Carla.

Frutas como melancia, melão, abacaxi e laranja, além de verduras, legumes e proteínas leves como peixe, frango, ovos e iogurte, ajudam a manter a energia sem sobrecarregar o organismo.

Por outro lado, alguns alimentos devem ser evitados. “Alimentos muito gordurosos, frituras, itens com alto teor de sódio, ultraprocessados e bebidas alcoólicas dificultam a digestão, aumentam a desidratação e prejudicam o controle da temperatura corporal”, reforça.

Crianças e idosos merecem atenção especial durante períodos de calor intenso. “Eles são mais vulneráveis e precisam de cuidados redobrados”, afirma a nutricionista. Entre as recomendações estão oferecer líquidos com frequência, mesmo sem sede, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes, usar roupas leves e manter uma alimentação fracionada, já que o apetite costuma diminuir.

Para quem pretende aproveitar o sol cearense, Carla deixa um conselho final: “Leve sempre sua garrafinha de água e não espere sentir sede para se hidratar, pois a sede já é sinal de desidratação”. Planejar passeios com pausas, sombra, roupas adequadas e alimentação leve, segundo ela, faz toda a diferença. “Cuidar da hidratação e da nutrição é uma forma simples e eficaz de prevenir mal-estar durante o calor intenso”.

copo de vidro com água, em destaque, segurado por mão de pessoa que aparece desfocada ao fundo.
Ser Saúde

Aproveite o sol do Ceará com mais energia e bem-estar

Especialista orienta como se proteger do calor intenso e curtir passeios ao ar livre com saúde.

Redação
Há 50 minutos
Pessoa sentada no sofá, coberta com manta, segurando termômetro e lenço, com caixa de lenços à frente.
Ser Saúde

Quatro casos da gripe K são confirmados no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, novo subtipo ainda não possui evidências de associação a casos mais graves.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Cápsulas brancas revestidas jogadas em cima de uma mesa branca.
Ser Saúde

Entenda as diferenças entre suplementos e medicamentos

Definições são importantes para garantir tratamentos adequados.

Imagem de pessoa gripada.
Ser Saúde

Gripe k: veja principais sintomas da nova variante da Influenza

Surgimento de nova variante fez a OMS emitir alerta global.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Canetas injetoras de Ozempic e Wegovy, com uma fita métrica rosa ao redor, simbolizando a relação com perda de peso e tratamento de diabetes.
Ser Saúde

STJ nega extensão da patente do Ozempic e facilita genérico

Entenda o que muda para os consumidores e o SUS com a decisão.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Idosa tossindo deitada na cama.
Ser Saúde

O que é a gripe K?

Conheça a nova variação do vírus da Influenza.

Caneta emagrecedora. Imagem usada em matéria onde Anvisa aprova o medicamento Wegovy para tratamento de gordura no fígado.
Ser Saúde

Anvisa aprova Wegovy para o tratamento de gordura no fígado

A semaglutida é o princípio ativo do Wegovy, assim como no caso do Ozempic.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Pílulas brancas revestidas e dispostas em um fundo de cor branca iluminado.
Ser Saúde

Por que a Anvisa proibiu o Insupril? Entenda os motivos legais e os alertas

Suplemento foi proibido nacionalmente após propaganda enganosa.

Enfermeira vacina homem e mostra a ele o frasco do imunizante.
Ser Saúde

O que é a gripe K que fez a OMS emitir alerta global

Os sintomas são semelhantes aos outros subtipos do vírus influenza.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Imagem de um processo de clareamento dos dentes.
Ser Saúde

Alimentos que mancham os dentes: conheça 7 opções e o que fazer para evitar

Especialista alerta que bebidas e alimentos muito ácidos podem desgastar o esmalte dos dentes.

Beatriz Rabelo
13 de Dezembro de 2025
Protetor solar, óculos escuros e chapéus de palha sobre areia da praia.
Ser Saúde

Proteção solar no Ceará

Entenda o que é FPS e saiba os horários seguros para exposição

Fórmula em pó na cor branca com medidor transparente dentro de um saco de armazenamento.
Ser Saúde

Anvisa proíbe suplemento e fórmula infantis; veja produtos

Agência apontou erros de rotulagem e na composição.

Redação
11 de Dezembro de 2025
foto de mulher com mancha segurando o braço.
Ser Saúde

Melanoma, basocelular e espinocelular: saiba diferenças entre os tipos de câncer de pele

Exposição solar é o principal fator de risco da doença.

Raísa Azevedo
11 de Dezembro de 2025
Imagem de uma vacina para matéria sobre imunizante contra a dengue desenvolvido pelo Instituto Butantan com registro publicado pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa publica registro da vacina brasileira contra a dengue

Imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan.

Redação e Agência Brasil
08 de Dezembro de 2025
Foto de um homem com esteroides, medicamentos para performance e suplementos de testosterona. Seringas, itens de saúde e um atleta utilizando medicação para treino, incluindo hormônios de força e injeções voltadas ao desempenho esportivo.
Ser Saúde

Anvisa proíbe anabolizantes irregulares e manda recolher lote de soro

Ação fiscal também suspendeu medicamentos manipulados.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Gengibre, limões frescos e folhas de hortelã sobre uma tábua de corte de madeira, com um cabo de faca à vista.
Ser Saúde

Gengibre: veja benefícios, como usar no dia a dia e se ajuda a emagrecer

Termogênico, anti-inflamatório e digestivo, o gengibre pode apoiar imunidade, conforto intestinal e até o emagrecimento quando aliado a bons hábitos.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Beterraba fresca em fundo de madeira
Ser Saúde

Beterraba: benefícios, como consumir e por que é boa para o coração

Rica em nitratos, fibras e antioxidantes, a beterraba favorece a saúde cardiovascular e pode até melhorar a performance física.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Mão de pessoa branca com comprimidos amarelos sendo despejados de um pote amarelado. Ao fundo, torso de mulher branca com blusa branca sem mangas.
Ser Saúde

Anvisa proíbe fabricação e venda de três suplementos alimentares; confira

O órgão constatou que os produtos estão em situação irregular com a Lei da Vigilância Sanitária.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Chá medicinal camomila em uma xícara branca em uma mesa com camomila e flores de trevo vermelho.
Ser Saúde

Camomila: veja benefícios, como usar e saiba se realmente acalma

Planta é aliada da saúde mental e física e pode melhorar sono, ansiedade e digestão.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Imagem da vacinação de um prematuro.
Ser Saúde

Vacinação precoce protege prematuros contra infecções graves e hospitalizações

Mais informações sobre vacinação de prematuros podem ser encontradas no Ministério da Saúde ou ONGs especializadas.

Beatriz Rabelo
03 de Dezembro de 2025