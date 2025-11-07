Suplementos alimentares e energéticos com Ozônio são proibidos pela Anvisa

A comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de suplementos alimentares com adição de ozônio foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida está relacionada aos produtos da empresa OZT Comércio Atacadista Especializado em Produtos Ozonizados.

O ozônio, um tipo de gás, não possui avaliação de segurança para uso em suplementos ou de qualquer outro composto líquido para consumo, como os energéticos lançados pela empresa.

Segundo informações da Anvisa, nesse caso, o uso do ozônio só é permitido como agente de desinfecção no tratamento de água. Assim, além dos suplementos, os energéticos também foram proibidos.

A empresa, apontou a agência, teria divulgado propagandas dos produtos com indicações terapêuticas e "alegações funcionais e de saúde não aprovadas".

Os anúncios teriam também informado o oferecimento de "suporte nutricional para o funcionamento saudável do sistema digestivo, hepático, ocular e cardiovascular" por meio dos produtos comercializados.

"Nenhuma das alegações aprovadas para alimentos está associada com finalidades medicamentosas ou terapêuticas, que são exclusivas de medicamentos e devem ser comprovadas cientificamente", completou a Anvisa.

Ainda no mês passado, a Anvisa proibiu a venda e o uso de 69 cosméticos capilares que utilizavam ozônio como base, todos da marca Ozonteck. O motivo seria o fato de que o fabricante citava atividade farmacológica dos itens, algo proibido para o produto em questão.