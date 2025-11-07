Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Suplementos alimentares e energéticos com Ozônio são proibidos pela Anvisa

Agência apontou que o gás não possui avaliação de segurança para uso nesse tipo de produto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Fachada da Anvisa, que proibiu comercialização de suplementos com ozônio.
Legenda: Decisão da Anvisa afetará produtos da empresa OZT Comércio Atacadista Especializado em Produtos Ozonizados.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

A comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de suplementos alimentares com adição de ozônio foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida está relacionada aos produtos da empresa OZT Comércio Atacadista Especializado em Produtos Ozonizados.

O ozônio, um tipo de gás, não possui avaliação de segurança para uso em suplementos ou de qualquer outro composto líquido para consumo, como os energéticos lançados pela empresa.

Segundo informações da Anvisa, nesse caso, o uso do ozônio só é permitido como agente de desinfecção no tratamento de água. Assim, além dos suplementos, os energéticos também foram proibidos.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Novo tratamento para câncer de sangue deve chegar à rede privada em até 3 meses

teaser image
Ser Saúde

Pré-treino pode levar à morte súbita? Entenda perigos e cuidados

A empresa, apontou a agência, teria divulgado propagandas dos produtos com indicações terapêuticas e "alegações funcionais e de saúde não aprovadas"

Os anúncios teriam também informado o oferecimento de "suporte nutricional para o funcionamento saudável do sistema digestivo, hepático, ocular e cardiovascular" por meio dos produtos comercializados.

"Nenhuma das alegações aprovadas para alimentos está associada com finalidades medicamentosas ou terapêuticas, que são exclusivas de medicamentos e devem ser comprovadas cientificamente", completou a Anvisa. 

Ainda no mês passado, a Anvisa proibiu a venda e o uso de 69 cosméticos capilares que utilizavam ozônio como base, todos da marca Ozonteck. O motivo seria o fato de que o fabricante citava atividade farmacológica dos itens, algo proibido para o produto em questão. 

Assuntos Relacionados
Fachada da Anvisa, que proibiu comercialização de suplementos com ozônio.
Ser Saúde

Suplementos alimentares e energéticos com Ozônio são proibidos pela Anvisa

Agência apontou que o gás não possui avaliação de segurança para uso nesse tipo de produto.

Redação
Há 42 minutos
Imagem de uma mulher com um sensor de diabetes para uma matéria sobre quais os tipos de diabetes.
Ser Saúde

Quais os tipos de diabetes?

Entenda as principais diferenças.

foto de mulher manuseando suplemento em comprimido com as mãos.
Ser Saúde

Pré-treino pode levar à morte súbita? Entenda perigos e cuidados

Especialistas indicam quem pode usar substâncias, riscos e possíveis sintomas.

Raísa Azevedo
31 de Outubro de 2025
foto de profissional aplicando esmalte em gel em unha de cliente.
Ser Saúde

Anvisa proíbe produtos de unha em gel por risco de câncer e infertilidade

O comércio tem o prazo de 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado.

Raísa Azevedo
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher coçando a cabeça para uma matéria sobre coceira emocional: ansiedade também pode causar sintomas no couro cabeludo.
Ser Saúde

Coceira emocional: ansiedade também pode causar sintomas no couro cabeludo

Conheça medidas para evitar coceira.

foto de pesquisador usando microscópio para realizar exame. Ele segura uma amostra de sangue.
Ser Saúde

Novo tratamento para câncer de sangue deve chegar à rede privada em até 3 meses

Medicamento quase triplica a sobrevida dos pacientes, com redução de 59% no risco de progressão do câncer ou morte.

Raísa Azevedo
29 de Outubro de 2025
Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros
Ser Saúde

Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros

A AHA revisa suas diretrizes a cada cinco anos, com base nas evidências mais recentes.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma pessoa apertada para ir ao banheiro para matéria sobre incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção.
Ser Saúde

Incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção

O consumo exagerado de cafeína, álcool e refrigerantes aumenta as chances de desenvolver a condição.

Beatriz Rabelo
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher colocando um sensor de diabetes para evergreen sobre como tratar, prevenir e monitorar a doença.
Ser Saúde

Diabetes: como tratar, prevenir e monitorar a doença

Sensores ajudam a acompanhar os níveis de glicose do sangue e a prevenir emergências.

Beatriz Rabelo
27 de Outubro de 2025
Imagem de um nariz com uma lesão para matéria sobre queratose actínica: saiba os sinais, riscos e prevenção do câncer de pele.
Ser Saúde

Queratose actínica: saiba os sinais, riscos e prevenção do câncer de pele

Lesão pré-cancerígena afeta a parte mais superficial da pele, mas acende alerta para cuidados.

Beatriz Rabelo
25 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher diabética com sensor para matéria sobre novo sensor de glicemia usa inteligência artificial para prever quedas de açúcar.
Ser Saúde

Novo sensor de glicemia usa inteligência artificial para prever quedas de açúcar

Sensor Accu-Chek SmartGuide possui uma tecnologia inédita para pacientes com diabetes.

Beatriz Rabelo
24 de Outubro de 2025
Cerveja colocadas em cima do balcão de madeira de um bar
Ser Saúde

Cerveja sem álcool ou low alcohol? Qual a diferença e como escolher

Quantidades específicas de álcool em cada bebida podem ser definidoras para os consumidores

Foto de um drink.
Ser Saúde

Saiba quais são as bebidas mais suscetíveis à adulteração com metanol

Há risco para bebidas destiladas e fermentadas

Redação
22 de Outubro de 2025
Imagem mostra membros do Ministério da Saúde durante anúncio do pacote de medidas para ampliar serviços de radioterapia
Ser Saúde

SUS pagará auxílio de até R$ 300 a pacientes que viajam para fazer radioterapia

Iniciativa garante recursos para transporte, alimentação e hospedagem de pacientes em tratamento longe de casa

Redação e Agência Brasil
22 de Outubro de 2025
Mão segura frasco de etanol farmacêutico.
Ser Saúde

Como desintoxicar de metanol? Entenda o que fazer em caso de sintomas

Há antídoto para o metanol, mas o tratamento deve ser feito em hospital

Luana Severo
22 de Outubro de 2025
A imagem mostra um homem realizando um teste de esforço em uma esteira, com sensores e máscara de oxigênio conectados ao corpo. Ao lado, um médico.
Ser Saúde

Exames médicos antes da academia são obrigatórios? Entenda

Nathália Paula Braga*
22 de Outubro de 2025
foto de homem passando mal em academia para ilustrar matéria sobre morte súbita durante o treino.
Ser Saúde

Morte súbita durante o treino: o que pode causar e como prevenir?

Em apenas uma semana, duas vítimas de mal súbito morreram em academias de Fortaleza

Raísa Azevedo
21 de Outubro de 2025
foto de paciente aplicando injeção de Mounjaro no abdômen.
Ser Saúde

Anvisa aprova uso de Mounjaro para apneia do sono em adultos com obesidade

Fármaco é o primeiro aprovado pela agência para essa condição

Raísa Azevedo
20 de Outubro de 2025
Print com duas imagens geradas por IA de um boato que usa tanto o rosto de Renata Vasconcellos como de William Waack em uma notícia falsa
Ser Saúde

É falso que lotes de leite estejam contaminados por metanol

Fake News usou IA para manipular rostos e vozes de jornalistas e espalhar pânico nas redes

Redação
20 de Outubro de 2025
Imagem do fomepizole para matéria sobre entenda como funciona o antídoto do metanol.
Ser Saúde

Entenda como funciona o antídoto do metanol

Brasil tem registrado diversos casos de intoxicação por bebidas batizadas

Redação
20 de Outubro de 2025