Pré-treino pode levar à morte súbita? Entenda perigos e cuidados

O uso de suplementos de pré-treino ganhou espaço entre praticantes de academia, atletas amadores e até iniciantes que buscam mais energia e desempenho durante os exercícios.

Vendidos como “impulsionadores” de força, foco e resistência, esses produtos prometem resultados rápidos, mas também levantam um alerta: o consumo de estimulantes, principalmente sem orientação profissional, pode representar riscos à saúde.

Casos de arritmias, picos de pressão e até episódios de morte súbita durante o treino têm gerado um debate sobre cuidados na prática de atividade física.

Mas é possível que esses estimulantes induzam a morte súbita durante a prática de exercícios físicos?

A princípio, é preciso entender como funcionam os suplementos de pré-treino e quais cuidados devem ser tomados na hora de escolher esses produtos, especialmente quem tem predisposição a doenças cardiovasculares.

Geralmente à base de cafeína e outras substâncias vasodilatadoras, esses suplementos prometem “impulsionar” a disposição física para o treino e retardar a exaustão, explica o médico nutrólogo e do esporte Carlos Alberto Werutsky.

O que fazer antes de começar o uso de pré-treino?

Legenda: A morte súbita relacionada ao exercício físico geralmente ocorre devido a uma arritmia ventricular maligna. Foto: Adamov D/Shutterstock.

Antes de testar o uso dessas substâncias, o especialista orienta que é indispensável uma Avaliação Pré-Participação (APP), como o APP da cardiologia esportiva, o APP da ortopedia esportiva e o APP da nutrologia esportiva. Este último é considerado bem completo, com 10 itens que vão desde a caracterização do tipo de esporte até os exames bioquímicos-hormonais e de imagem, garantindo a segurança do paciente.

A avaliação médica antes do início de programas de atividade física é indispensável principalmente para adultos sedentários, indivíduos com fatores de risco cardiovascular, histórico familiar ou sintomáticos.

Quem deve evitar o suplemento?

Atletas amadores ou profissionais que apresentem doenças como diabetes, arritmias cardíacas ou traço falciforme têm restrição ao uso de suplementos pré-treino/competição, principalmente aqueles que contenham cafeína, alerta o nutrólogo e diretor do Departamento de Nutrologia Esportiva da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran).

Estimulantes podem induzir morte súbita durante a prática de atividades físicas?

Sim. O médico do esporte Carlos Alberto Werutsky afirma que há vários relatos na literatura de morte súbita pelo abuso de bebidas energéticas, que contêm altas concentrações de cafeína, além de muitas substâncias não-declaradas no rótulo.

Veja também Ser Saúde Morte súbita durante o treino: o que pode causar e como prevenir? Ser Saúde Exames médicos antes da academia são obrigatórios? Entenda

Já o cardiologista Carlos Abdias lembra que, em geral, a maioria dos pré-treinos homologados, originais e em doses habituais são de uso seguro para a maior parte dos usuários. No entanto, é observada uma "epidemia de automedicação" e abuso de suplementos, sem respeitar as individualidades do paciente ou doses corretas.

"Esse cenário é agravado com o alto número de falsificações e contaminação com diversas substâncias nocivas para a saúde em alguns compostos. Além disso, a mistura dessas substâncias com o abuso de esteroides anabolizantes pode ser um risco para a saúde", aponta.

O alerta é ainda maior para pessoas com cardiopatias ou portadores de fatores de risco. A recomendação é que esses pacientes procurem obrigatoriamente um profissional antes de iniciar o uso de qualquer pré-treino ou estimulante.

Quais os riscos e possíveis sintomas?

Pré-treinos estimulantes, quando utilizados sem orientação profissional, podem causar os seguintes efeitos:

Náusea;

Vômitos;

Diarreia (suplemento de bicarbonato de sódio);

Ansiedade;

Insônia;

Inquietação;

Aumento da diurese (suplemento de cafeína);

Distúrbios gastrointestinais (suplemento de nitrato do suco de beterraba);

Sensação de formigamento e erupções cutâneas (suplemento de beta-alanina).

“Como suplemento alimentar não é medicamento, o uso indiscriminado é praticado pela maioria de esportistas e atletas amadores. Atletas submetidos ao doping têm mais cuidado e, em geral, consultam médicos sobre risco/benefícios de cada um deles”, afirma Carlos Alberto Werutsky.

Além disso, os sintomas de maior alerta são:

Dor no peito;

Palpitações;

Falta de ar desproporcional; e

Sensação de desmaio.

Na presença de algum desses sinais, deve haver a interrupção imediata do treinamento e o médico deve ser consultado. Quando indicado, é necessária a realização de exames como eletrocardiograma, ecocardiograma e teste ergométrico, a depender de cada caso.

Existem pré-treinos naturais? Eles são mais seguros?

Legenda: Uso de bebida energética é bastante comum entre os praticantes de atividades físicas. Foto: Adamov D/Shutterstock.

Pré-treinos naturais são suplementos energéticos com ingredientes à base de carboidratos e sais minerais, como sódio e potássio, em doses recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Logo, bebidas energéticas contendo cafeína, taurina e muitas outras substâncias não são consideradas suplementos energéticos.

“A cafeína foi incluída no Programa de Monitoramento da Agência Mundial Anti-doping (Wada) potencialmente capaz de ser doping positivo se apresentar a concentração maior que 12 micrograma de cafeína/ml de urina. Diferentemente dos suplementos energéticos que podem ser usados pré, durante e pós-treinos e competições”, esclarece o nutrólogo.

Casos de morte súbita em academias no Ceará

Nas últimas semanas, Fortaleza registrou duas vítimas de mal súbito que morreram durante treinos em academias da Capital. Esses óbitos em circunstâncias parecidas em um curto intervalo de tempo foram noticiados e trouxeram alerta sobre cuidados durante as atividades físicas.

Além dos casos de morte súbita, outro homem desmaiou ao se exercitar em um aparelho de musculação chamado graviton na manhã dessa quinta-feira (30), também em uma academia em Fortaleza. Ele chegou a sofrer uma convulsão e foi resgatado inconsciente pelo Samu.

Segundo os especialistas, a prevenção a esses casos deve ocorrer desde uma avaliação antes mesmo de iniciar uma atividade física até a segurança dos equipamentos, oferecida pelas próprias academias.