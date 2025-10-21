Morte súbita durante o treino: que pode causar e como prevenir?

Em apenas uma semana, Fortaleza registrou duas vítimas de mal súbito que morreram durante o treino em academias da Capital.

Nessa segunda-feira (20), um homem de 45 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto se exercitava com o filho e veio a óbito na unidade da academia Gaviões 24 Horas, localizada na avenida Washington Soares.

Já no último dia 13 de outubro, um homem de 44 anos morreu fazendo atividade física em outra unidade da Gaviões, localizada no bairro Castelão. À época, foi informado que ele também sofreu um mal súbito.

Esses óbitos em circunstâncias parecidas em um intervalo de tempo tão curto demonstram um cenário de saúde alarmante que tem preocupado especialistas.

O que causa uma morte súbita durante exercício físico?

Conforme o cardiologista e médico do esporte Carlos Abdias, a morte súbita relacionada ao exercício físico geralmente ocorre devido a uma arritmia ventricular maligna, secundária a uma doença cardíaca estrutural ou elétrica pré-existente, muitas vezes não diagnosticada.

O especialista explica que as causas variam conforme a faixa etária. Em pacientes com 35 anos ou mais, a principal causa é o infarto. Já em indivíduos com menos de 35 anos, predominam causas congênitas ou genéticas.

"Durante o exercício, há uma descarga de adrenalina, com aumento da frequência cardíaca, pressão arterial e da demanda miocárdica de oxigênio, fatores que podem instabilizar condições adversas em corações predispostos", aponta o médico.

Como prevenir um mal súbito durante o treino?

Legenda: Para a segurança dos usuários, as academias devem ter equipamentos e profissionais capacitados para atender um caso de mal súbito. Foto: Shutterstock.

A prevenção a esses casos deve ocorrer em três níveis, desde uma avaliação antes mesmo de iniciar uma atividade física, até a segurança de equipamentos oferecida pelas próprias academias.

Avaliação cardiológica pré-participação esportiva

Segundo Carlos Abdias, é a avaliação médica antes do início de programas de atividade física, especialmente em adultos sedentários, indivíduos com fatores de risco cardiovascular, histórico familiar ou sintomáticos.

Alguns dos sintomas de alerta são:

Dor no peito;

Palpitações;

Falta de ar desproporcional; e

Sensação de desmaio.

Na presença de algum desses sinais, deve haver a interrupção imediata do treinamento e o médico deve ser consultado. Quando indicado, é necessária a realização de exames como eletrocardiograma, ecocardiograma e teste ergométrico, a depender de cada caso.

Controle de condições clínicas conhecidas

Também como forma de prevenção, deve ser priorizado o tratamento adequado de pressão arterial, colesterol alto, diabetes, tabagismo, obesidade e distúrbios do sono.

Segurança no ambiente de treino

O médico reforçou a importância da presença de desfibrilador externo automático (DEA) na academia, de fácil acesso e com profissionais capacitados para atender um caso de mal súbito.

Suplementos pré-treino e estimulantes podem induzir a morte súbita?

De acordo com o cardiologista, em geral, a maioria dos pré-treinos homologados, originais e em doses habituais são de uso seguro para a maioria dos usuários. No entanto, é observada uma "epidemia de automedicação" e abuso de suplementos, sem respeitar as individualidades do paciente ou doses corretas.

"Esse cenário é agravado com o alto número de falsificações e contaminação com diversas substâncias nocivas para a saúde em alguns compostos. Além disso, a mistura dessas substâncias com o abuso de esteroides anabolizantes pode ser um risco para a saúde", aponta Carlos Abdias.

O alerta é ainda maior para pessoas com cardiopatias ou portadores de fatores de risco. A recomendação é que esses pacientes procurem obrigatoriamente um cardiologista antes de iniciar o uso de qualquer pré-treino ou estimulante.