Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morte súbita durante o treino: que pode causar e como prevenir?

Em apenas uma semana, duas vítimas de mal súbito morreram em academias de Fortaleza

Escrito por
Raísa Azevedo raisa.azevedo@svm.com.br
Ser Saúde
foto de homem passando mal em academia para ilustrar matéria sobre morte súbita durante o treino.
Legenda: Arritmias cardíacas malignas podem levar a complicações sérias como desmaios, insuficiência cardíaca, AVC ou morte súbita.
Foto: Shutterstock/Daniel Megias.

Em apenas uma semana, Fortaleza registrou duas vítimas de mal súbito que morreram durante o treino em academias da Capital.

Nessa segunda-feira (20), um homem de 45 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto se exercitava com o filho e veio a óbito na unidade da academia Gaviões 24 Horas, localizada na avenida Washington Soares.

Já no último dia 13 de outubro, um homem de 44 anos morreu fazendo atividade física em outra unidade da Gaviões, localizada no bairro Castelão. À época, foi informado que ele também sofreu um mal súbito.

Esses óbitos em circunstâncias parecidas em um intervalo de tempo tão curto demonstram um cenário de saúde alarmante que tem preocupado especialistas.

O que causa uma morte súbita durante exercício físico?

Conforme o cardiologista e médico do esporte Carlos Abdias, a morte súbita relacionada ao exercício físico geralmente ocorre devido a uma arritmia ventricular maligna, secundária a uma doença cardíaca estrutural ou elétrica pré-existente, muitas vezes não diagnosticada.

O especialista explica que as causas variam conforme a faixa etária. Em pacientes com 35 anos ou mais, a principal causa é o infarto. Já em indivíduos com menos de 35 anos, predominam causas congênitas ou genéticas.

"Durante o exercício, há uma descarga de adrenalina, com aumento da frequência cardíaca, pressão arterial e da demanda miocárdica de oxigênio, fatores que podem instabilizar condições adversas em corações predispostos", aponta o médico.

Como prevenir um mal súbito durante o treino?

foto de homem passando mal e sendo atendido por funcionária em academia para ilustrar matéria sobre morte súbita durante o treino.
Legenda: Para a segurança dos usuários, as academias devem ter equipamentos e profissionais capacitados para atender um caso de mal súbito.
Foto: Shutterstock.

A prevenção a esses casos deve ocorrer em três níveis, desde uma avaliação antes mesmo de iniciar uma atividade física, até a segurança de equipamentos oferecida pelas próprias academias.

Avaliação cardiológica pré-participação esportiva

Segundo Carlos Abdias, é a avaliação médica antes do início de programas de atividade física, especialmente em adultos sedentários, indivíduos com fatores de risco cardiovascular, histórico familiar ou sintomáticos.

Alguns dos sintomas de alerta são:

  • Dor no peito;
  • Palpitações;
  • Falta de ar desproporcional; e
  • Sensação de desmaio.

Na presença de algum desses sinais, deve haver a interrupção imediata do treinamento e o médico deve ser consultado. Quando indicado, é necessária a realização de exames como eletrocardiograma, ecocardiograma e teste ergométrico, a depender de cada caso.

Controle de condições clínicas conhecidas

Também como forma de prevenção, deve ser priorizado o tratamento adequado de pressão arterial, colesterol alto, diabetes, tabagismo, obesidade e distúrbios do sono.

Segurança no ambiente de treino

O médico reforçou a importância da presença de desfibrilador externo automático (DEA) na academia, de fácil acesso e com profissionais capacitados para atender um caso de mal súbito.

Veja também

teaser image
Nayana Siebra

Exercícios para iniciantes: especialista dá dicas para quem quer deixar o sedentarismo

teaser image
Ser Saúde

Musculação para idosos: o segredo para evitar sarcopenia e demências

teaser image
Tecnologia

Melhores aplicativos para smartwatch com treinos de força guiados para fazer na academia

Suplementos pré-treino e estimulantes podem induzir a morte súbita?

De acordo com o cardiologista, em geral, a maioria dos pré-treinos homologados, originais e em doses habituais são de uso seguro para a maioria dos usuários. No entanto, é observada uma "epidemia de automedicação" e abuso de suplementos, sem respeitar as individualidades do paciente ou doses corretas.

"Esse cenário é agravado com o alto número de falsificações e contaminação com diversas substâncias nocivas para a saúde em alguns compostos. Além disso, a mistura dessas substâncias com o abuso de esteroides anabolizantes pode ser um risco para a saúde", aponta Carlos Abdias.

O alerta é ainda maior para pessoas com cardiopatias ou portadores de fatores de risco. A recomendação é que esses pacientes procurem obrigatoriamente um cardiologista antes de iniciar o uso de qualquer pré-treino ou estimulante.

Assuntos Relacionados
foto de homem passando mal em academia para ilustrar matéria sobre morte súbita durante o treino.
Ser Saúde

Morte súbita durante o treino: que pode causar e como prevenir?

Em apenas uma semana, duas vítimas de mal súbito morreram em academias de Fortaleza

Raísa Azevedo
Há 1 hora
foto de paciente aplicando injeção de Mounjaro no abdômen.
Ser Saúde

Anvisa aprova uso de Mounjaro para apneia do sono em adultos com obesidade

Fármaco é o primeiro aprovado pela agência para essa condição

Raísa Azevedo
20 de Outubro de 2025
Print com duas imagens geradas por IA de um boato que usa tanto o rosto de Renata Vasconcellos como de William Waack em uma notícia falsa
Ser Saúde

É falso que lotes de leite estejam contaminados por metanol

Fake News usou IA para manipular rostos e vozes de jornalistas e espalhar pânico nas redes

Redação
20 de Outubro de 2025
Imagem do fomepizole para matéria sobre entenda como funciona o antídoto do metanol.
Ser Saúde

Entenda como funciona o antídoto do metanol

Brasil tem registrado diversos casos de intoxicação por bebidas batizadas

Redação
20 de Outubro de 2025
A imagem mostra uma grande quantidade de cabeças de alho empilhadas, com cascas de tons roxos e brancos, dispostas de forma organizada em um mercado ou feira.
Ser Saúde

Alho e pressão alta: aliado natural ou mito popular?

Um dente de alho por dia controla a pressão? Veja o que diz a ciência

Nathália Paula Braga*
19 de Outubro de 2025
foto de mulher com acne ingerindo suplemento alimentar em garrafa de tampa azul.
Ser Saúde

Qual suplemento dá mais acne? Veja o que diz a ciência

A acne é recorrente em usuários de suplementos devido à produção excessiva de sebo na pele e obstrução dos poros

Raísa Azevedo
18 de Outubro de 2025
Fotos de Elayne Costa antes e durante o tratamento contra o câncer de mama
Ser Saúde

Jornalista cearense descobre câncer de mama após toque de gata e celebra fim de quimioterapia

Elayne Costa encerrou primeira fase do tratamento e passará por cirurgia para retirada das mamas.

Mylena Gadelha
10 de Outubro de 2025
Imagem de produtos de beleza para matéria sobre Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares.
Ser Saúde

Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos sem registros; veja lista

Produtos irregulares não podem ser distribuídos, fabricados ou utilizados

Redação
07 de Outubro de 2025
Grupo de amigos brinda com caipirinhas para matéria sobre intoxicação por metanol
Ser Saúde

Intoxicação por metanol: sinais, causas e como evitar o risco

O Brasil enfrenta uma "roleta-russa" de casos de intoxicação pelo álcool, que é semelhante ao etanol, mas altamente tóxico para o corpo humano

Luana Severo
03 de Outubro de 2025
Pessoas tomando cerveja para matéria sobre intoxicação de metanol
Ser Saúde

Cerveja também pode ser contaminada por metanol? Padilha diz que é ‘mais difícil’

Ministro da Saúde recomendou que a população evite destilados de origem desconhecida

Redação
02 de Outubro de 2025
Foto de queijo artesanal da Reis e Meio, que foi suspenso pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa suspende comercialização de lotes de queijo artesanal contaminado por bactérias; entenda

O produto é fabricado pela empresa Reis & Melo

Redação
01 de Outubro de 2025
foto de mulher segurando cápsula de protetor solar.
Ser Saúde

Protetor solar em cápsula funciona? Especialista explica efeitos do suplemento

O produto, mais comum nas versões em creme e em spray, tem se popularizado na versão em cápsula nos últimos anos

Raísa Azevedo
30 de Setembro de 2025
Mãos de criança brincam com quebra-cabeça nas cores que simbolizam o autismo
Ser Saúde

Conheça os 4 subtipos do autismo

Os achados ajudam cientistas a personalizar o tratamento

Imagem para uma matéria sobre Doença de Huntington, em que mostra uma médica trabalhando ao fundo
Ser Saúde

Doença de Huntington: entenda o que é, sintomas e como se prevenir

No Brasil, a data para promover a conscientização sobre a doença é celebrada neste sábado, 27 de setembro

Beatriz Rabelo
27 de Setembro de 2025
Matéria sobre lista de cosméticos irregulares apreendidos pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa apreende cosméticos irregulares; veja lista

Produtos foram notificados de forma incorreta ou não possuem registo

Beatriz Rabelo
26 de Setembro de 2025
Duas fotos: à esquerda, Wesley Safadão, homem branco com barba castanha, blusa branca de manga longa e boné preto para trás, ao lado de filho, menino branco de cabelo preto e curto e blusa de time listrada, nas cores vermelho, branco e preto. Wesley segura um celular preto e ambos olham para o espelho. À esquerda, selfie de Mileide Mahieli, mulher branca com blusa de gola longa, e mesmo menino, com blusa branca. Ambos sorriem.
Ser Saúde

Histiocitose de células de Langerhans: entenda quadro do filho de Wesley Safadão

Problema afeta células do sistema de defesa, que passam a se multiplicar de modo desordenado e podem formar lesões, principalmente nos ossos e na pele

Milenna Murta*
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra café e suplementos proibidos pela Anvisa
Ser Saúde

Anvisa suspende whey e café torrado por riscos à saúde; saiba quais

Conforme o órgão, além de o café ter origem desconhecida, fragmentos semelhantes a vidro foram encontrados em amostras

Redação
24 de Setembro de 2025
foto de pessoa com dermatite na mão passando pomada.
Ser Saúde

Dia da Dermatite Atópica: saiba causas, o que agrava e como tratar

Doença crônica é caracterizada pelo ressecamento e vermelhidão da pele

Foto de homem sentindo o próprio mau hálito. Imagem para ilustrar matéria sobre halitose.
Ser Saúde

Mau hálito frequente: Causas, sinais e quando buscar ajuda

Especialistas explicam quando a halitose pode indicar um problema de saúde mais sério

Raísa Azevedo
22 de Setembro de 2025
foto de criança em frente ao espelho aplicando maquiagem no rosto.
Ser Saúde

Skincare infantil: os riscos da adultização das crianças no mercado da beleza

Movimento intitulado "Sephora Kids" tem preocupado especialistas do mundo todo

Raísa Azevedo
19 de Setembro de 2025