Melhores aplicativos para smartwatch com treinos de força guiados para fazer na academia

Academias se multiplicam em diversas cidades do país, muitos buscam pela prática de novos esportes e a procura por uma alimentação mais saudável também dá indícios de crescimento. Não é incomum que muitos com exercícios físicos, inclusive a musculação, principalmente por recomendação médica. Por aí, claro, a tecnologia tem sido um forte aliado para promover a constância e a técnica.

E não só os aplicativos fazem esse trabalho. Os relógios que acompanham durante os treinos têm sido cada vez mais aperfeiçoados, cheios de funções que podem servir para acompanhar batimentos cardíacos, número de séries e até o suor perdido em meio à uma sessão.

Veja também Tecnologia Atualização deve integrar status do WhatsApp com outras redes Meta Tecnologia OpenAI libera controle parental no ChatGPT; saiba como ativar recurso

Para ajudar nessa tarefa de encontrar aplicativos versáteis para utilizar junto do smartwatch, reunimos uma lista com os melhores para acompanhar um treino de musculação na academia. Confira:

Nike Training Club

Legenda: O aplicativo da Nike disponibiliza vídeos dos treinos aos usuários. Foto: Capix Denan/Shutterstock.

Gratuito e disponível tanto para Android como passa iOS, ele possui um guia completo de treinos que pode ser utilizado por iniciantes ou experientes.

Esse guia de treinos, inclusive, conta com videoaulas ministradas por profissionais, o que pode auxiliar na execução dos exercícios. Vale lembrar que todos os dados do treino poderão ser sincronizados com o smartwatch, possibilitando uma análise de métricas.

Strava

Legenda: Strava é usado para registrar treino e incentivar relação entre seguidores da plataforma. Foto: Melinda Nagy/Shutterstock.

O Strava pode até não disponibilizar treinos específicos, mas possibilita o registro das mais diversas modalidades, inclusive o básico da musculação, por exemplo. Nesse caso, serve como um meio para o acompanhamento da evolução no treino.

A plataforma já é conhecida por reunir vários admiradores de exercícios, quase como uma espécie de rede social diferente. Por lá, é possível comentar no treino de amigos, registrar as métricas e, obviamente, conectar tudo com o smartwatch.

Hevy

No caso do Hevy, a função é realmente levar o usuário a um desempenho mais qualificado na hipertrofia. Ele possibilita o registro de séries, pesos e até mesmo no acompanhamento da evolução com gráficos mais claros, sendo ideal para quem pratica a musculação na academia, por exemplo.

Além disso, o aplicativo ainda possui biblioteca com centenas de exercícios, incluindo vídeos demonstrativos, e é compatível com diversos relógios, sendo possível treinar completamente sem celular.

Freeletics

Essa sugestão tem um ponto negativo: possui compatibilidade apenas com o AppleWatch. Conhecido por ter várias funcionalidades, o Freeletics se disponibiliza a não ser somente um app de treino, mas também de nutrição, por exemplo.

Com ele, é possível acompanhar até mesmo a transição de movimentos e os períodos de repouso de uma sessão de treino, sempre iniciando por meio do aplicativo do iOS.

Legenda: Freeletics e SmartGym também são famosos para treinos na academia. Foto: PeopleImages/Shutterstock.

Vale lembrar que ele possui versão paga, com valor cobrado sendo proporcional ao período de uso selecionado.

SmartGym

Já o SmartGym fica como dica para quem deseja escolher um aplicativo mais premium, que pode chegar a uma cobrança anual de R$ 109,90. Para testar, é possível utilizá-lo por uma semana de forma gratuita.

Um dos planos dele possui até um recurso com inteligência artificial para montar treinos completos e personalizados, feitos por meio de uma inteligência artificial.

O celular, inclusive, pode ser deixado de lado, já que o app possibilita o início do treino diretamente pelo Apple Watch.