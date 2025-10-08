Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Atualização deve integrar status do WhatsApp com outras redes Meta

Usuários poderão compartilhar o conteúdo postado no aplicativo de mensagens em plataformas como Facebook e Instagram

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:17)
Tecnologia
Legenda: Objetivo seria facilitar a navegação das pessoas pelas redes da empresa sem que elas precisem mudar para outra interface para publicar o mesmo conteúdo
Foto: BigTunaOnline/Shuttertsock

WhatsApp deve passar a permitir que usuários compartilhem seus status em outras redes sociais da Meta, como Facebook e Instagram. A atualização já está disponível na versão teste do aplicativo em dispositivos com sistema iOS.  

O status é uma das principais ferramentas da plataforma para compartilhar momentos do dia a dia com contatos próximos. Desaparecendo após 24 horas, ele permite incluir fotos, vídeos, GIFs, textos e outras mídias.

Atualmente, é possível postar o conteúdo somente no WhastApp. No entanto, segundo o portal especializado WABetaInfo, uma nova atualização do aplicativo está testando a possibilidade de usuários republicarem o mesmo status em outras plataformas da Meta. 

O objetivo seria facilitar a navegação das pessoas pelas redes da empresa sem que elas precisem mudar para outra interface para publicar o mesmo conteúdo.

Veja também

teaser image
Tecnologia

WhatsApp libera tradução de mensagens de texto

teaser image
Tecnologia

OpenAI libera controle parental no ChatGPT; saiba como ativar recurso

Ainda conforme o portal, inicialmente a novidade está disponível somente para dispositivo da Apple que atualizaram para a versão beta 25.28.10.72.

Os demais usuários deverão esperar um pouco mais para ter acesso à funcionalidade, que não tem data para chegar aos outros dispositivos

Assuntos Relacionados
Iza compareceu a evento, mas pediu para não falar sobre a vida pessoal

Zoeira

Separada de Yuri Lima, Iza diz: 'Estou bem'

Cantora compareceu a evento no Rio e evitou comentar a separação. Assessoria confirmou que o término foi respeitoso e amigável

Redação Há 2 horas
Colagem com imagens dos participantes de A Fazenda Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa, que disputam a prova do fazendeiro em 8 de outubro de 2025

Zoeira

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa disputam a dinâmica e um deles pode se livrar da terceira roça

Redação 08 de Outubro de 2025
Imagem mostra participantes de A Fazenda Carol Lekker, Yoná Sousa, Gui Boury e Dudu Camargo sentados em bancos da roça em 7 de outubro de 2025.

Zoeira

Quem está na roça de 'A Fazenda'? Veja como foi a votação

Quatro jogadores estão na versão preliminar da terceira berlinda do programa e um deles se salvará na Prova do Fazendeiro

Redação 08 de Outubro de 2025
Grazi Massafera e Murilo Benício em evento de lançamento da novela Três Graças

Zoeira

Vilões de 'Três Graças', Grazi Massafera e Murilo Benício prometem 'explosão e ar cômico'

Evento de lançamento da nova novela das 21h reuniu o elenco da trama e ressaltou expectativa da emissora para o folhetim pós 'Vale Tudo'

Mylena Gadelha* 08 de Outubro de 2025
Cena de O Cavaleiro dos Sete Reinos, spin-off da série Game of Thrones.

Zoeira

Spin-off de Game of Thrones, ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’, ganha pôster e data de estreia

Série chega no início de 2026

Redação 07 de Outubro de 2025
Renata barroso

Zoeira

Renata Saldanha doa uniformes de ballet para crianças do Barroso, em Fortaleza

As peças serão utilizadas em uma apresentação durante o jantar beneficente do Instituto Além dos Olhos, que atua com projetos sociais no bairro

Maria Clarice Sousa* 07 de Outubro de 2025