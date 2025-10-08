Atualização deve integrar status do WhatsApp com outras redes Meta

O WhatsApp deve passar a permitir que usuários compartilhem seus status em outras redes sociais da Meta, como Facebook e Instagram. A atualização já está disponível na versão teste do aplicativo em dispositivos com sistema iOS.

O status é uma das principais ferramentas da plataforma para compartilhar momentos do dia a dia com contatos próximos. Desaparecendo após 24 horas, ele permite incluir fotos, vídeos, GIFs, textos e outras mídias.

Atualmente, é possível postar o conteúdo somente no WhastApp. No entanto, segundo o portal especializado WABetaInfo, uma nova atualização do aplicativo está testando a possibilidade de usuários republicarem o mesmo status em outras plataformas da Meta.

O objetivo seria facilitar a navegação das pessoas pelas redes da empresa sem que elas precisem mudar para outra interface para publicar o mesmo conteúdo.

Ainda conforme o portal, inicialmente a novidade está disponível somente para dispositivo da Apple que atualizaram para a versão beta 25.28.10.72.

Os demais usuários deverão esperar um pouco mais para ter acesso à funcionalidade, que não tem data para chegar aos outros dispositivos.