Meta compra IA chinesa conhecida como a "nova DeepSeek"

A Manus foi projetada para executar tarefas de maneira autônoma.

Escrito por
e
Tecnologia
Mão segura celular aberto na página Meta AI.
Legenda: A Meta anunciou a aquisição da IA chinesa na última segunda-feira (29).
Foto: Shutterstock/gguy.

A Meta — gigante americana de tecnologia dona do Instagram, Facebook e WhatsApp — anunciou na última segunda-feira (29) a aquisição da Manus, uma inteligência artificial (IA) desenvolvida pela startup chinesa Butterfly Effect e popularmente chamada de "nova DeepSeek".

A compra ocorre em um momento de intensificação da rivalidade tecnológica entre Pequim e Washington. Essa aquisição, cujo valor ainda não foi divulgado, mas estima-se que seja entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões, evidencia a estratégia de Mark Zuckerberg focada em IA.

"A Manus desenvolveu um dos agentes autônomos mais capazes e versáteis [...]. Continuaremos a operar e comercializar o serviço da Manus e o integraremos aos nossos produtos", comunicou a Meta.

"Esta não é apenas uma aquisição. É a confirmação de que o futuro que estamos construindo está chegando mais rápido do que o esperado: a era da IA ​​que não apenas fala, mas age, cria e inova, está apenas começando”, comentou Xiao Hong, CEO da Manus, no X.

Veja também

teaser image
Victor Ximenes

Após TikTok, Netflix, Meta e Google miram data centers no Ceará

teaser image
Tecnologia

Meta anuncia novas medidas para proteção de adolescentes no Instagram

Como é a IA comprada pela Meta

A Manus foi lançada em março passado pela startup Butterfly Effect Technology, com sede em Pequim, e é um agente de IA que não compete no mesmo mercado que os assistentes conversacionais da DeepSeek, da China, ou da OpenAI (ChatGPT), dos Estados Unidos.

Esses agentes de IA fornecem respostas a perguntas por meio de uma interface de bate-papo, enquanto a Manus foi projetada para executar tarefas de maneira autônoma do início ao fim, como triagem de currículos e reservas de viagens, por exemplo.

Veja também

teaser image
Tecnologia

Falhas em apresentação de novos óculos da Meta constrangem Mark Zuckerberg

O que é a DeepSeek?

A DeepSeek é uma IA que compete diretamente com o ChatGPT e o Gemini. Mas, diferentemente dos concorrentes, que focam em responder perguntas, a chinesa é focada em programação e automatização de tarefas.

Além disso, a DeepSeek se diferencia por ter modelo de código aberto e ser mais acessível.

É uma IA confiável?

Especialistas no assunto recomendam que a DeepSeek seja usada com cautela, especialmente em relação à privacidade dos dados, uma vez que não há informações suficientes sobre a segurança das informações compartilhadas.

Tanto que, por esse motivo, a IA chegou a ser banida de equipamentos governamentais da Austrália, Itália, Taiwan e Estados Unidos.

