IA Deepseek é banida de países por preocupação com privacidade de dados

Após ser elogiada por especialistas, tornar seu chatbot um dos mais baixados e impactar ações de gigantes da tecnologia, a startup chinesa DeepSeek enfrenta crescente desconfiança global.

Nesta terça-feira (4), o governo da Austrália anunciou a proibição do uso de produtos, aplicativos e serviços da DeepSeek em computadores e dispositivos móveis pertencentes ao Estado. Com essa medida, funcionários públicos de todos os órgãos federais, com exceção de entidades corporativas como a operadora postal e logística Australia Post e a emissora pública ABC, deverão remover imediatamente qualquer software da DeepSeek dos aparelhos governamentais.

De acordo com informações divulgadas pela ABC, a decisão segue recomendações de agências de inteligência e segurança, que classificaram a plataforma chinesa como “um risco inaceitável” para o setor público. O governo australiano, entretanto, ainda não especificou quais seriam esses riscos.

No último dia 29, a ministra das Comunicações, Michelle Rowland, declarou, em entrevista à Sky News, que o armazenamento de dados pessoais coletados pela DeepSeek e outras empresas de tecnologia é “uma preocupação” destacada pelas agências de segurança da Austrália.

“Certamente, continuaremos a monitorar isso. E tenho certeza de que países com ideias semelhantes farão o mesmo”, afirmou a ministra, ressaltando que as novas tecnologias oferecem oportunidades e desafiam os modelos de negócios tradicionais, mas também levantam questões relacionadas à segurança e à privacidade dos usuários.

Em abril, o governo australiano já havia vetado o uso do TikTok em dispositivos móveis e computadores de órgãos federais, citando os mesmos argumentos que justificaram a proibição do DeepSeek.

Nos últimos dias, Itália e Taiwan também impediram funcionários públicos de utilizarem os produtos da DeepSeek em equipamentos governamentais. Instituições dos Estados Unidos, como a Nasa e o Pentágono, tomaram medidas semelhantes, evidenciando um embate crescente entre China e EUA, onde a DeepSeek compete diretamente com produtos de gigantes como Google e OpenAI.

Em um comunicado interno, a Nasa ressaltou que os servidores da DeepSeek “operam fora dos Estados Unidos, levantando preocupações em relação à privacidade e à segurança nacional”. Por sua vez, a autoridade italiana de proteção de dados (GPDP) determinou que a empresa chinesa limite o processamento de informações de usuários italianos para estar em conformidade com as leis nacionais de proteção de dados, além de abrir uma investigação sobre a atuação da DeepSeek no país.

Taiwan também argumentou a necessidade de “proteger a segurança nacional da informação”, permitindo uma exceção na restrição do uso do chatbot da DeepSeek para instituições acadêmicas e de pesquisa. No entanto, recomendou que, sempre que possível, pesquisadores utilizem esses aplicativos chineses em dispositivos que não armazenem informações sensíveis ou estratégicas.