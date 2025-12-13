Diário do Nordeste
Novas imagens do cometa interestelar 3I/ATLAS revelam brilho esverdeado

Novas observações feitas no Havaí mostram ele mudou após sua maior aproximação do Sol.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:41)
Ciência
Legenda: Em nova observação, cientistas captaram imagem do cometa interestelar 3I/ATLAS com coma esverdeada, resultado da emissão de gases à medida que o objeto se aquece.
Foto: Reprodução/NOIRLab

Novas imagens do cometa 3I/ATLAS, captadas após sua reaparição do outro lado do Sol, foram divulgadas pelo Laboratório Nacional de Pesquisa em Astronomia Óptica e Infravermelha da Fundação Nacional de Ciência dos EUA (NSF NOIRLab) na última sexta-feira (12). Registros feitos no dia 26 de novembro pelo telescópio Gemini North, em Maunakea, no Havaí, o mostram exibindo um brilho esverdeado.

Em comunicado, a equipe do NOIRLab explica que essa observação mostrou as modificações do cometa após ele realizar a maior aproximação ao Sol. Além disso, a publicação aponta que, após emergir de trás do astro, o 3I/ATLAS voltou a ser visto nas proximidades de Zaniah, um sistema estelar triplo localizado na constelação de Virgem.

Se em imagens anteriores, obtidas durante observação no Chile, o objeto apresentava uma coloração avermelhada, nas mais recentes ele tem um sutil brilho esverdeado.

Segundo os pesquisadores, essa coloração é causada pela emissão de luz de gases presentes na coma (uma nuvem de gás e poeira que envolve seu núcleo) do cometa que sublimam à medida que ele se aquece.

Entre eles está o carbono diatômico (C₂), molécula formada por dois átomos de carbono, que emite radiação predominantemente em comprimentos de onda verdes.

Porém, ainda não se sabe como o 3I/ATLAS vai se comportar à medida que se afasta da região próxima ao Sol e começar a esfriar. "Muitos cometas apresentam uma reação tardia ao calor solar devido ao tempo necessário para que ele penetre em seu interior. Esse atraso pode ativar a evaporação de novos compostos químicos ou desencadear uma explosão no cometa", diz a publicação.

O 3I/ATLAS vai continuar sendo monitorado pelo observatório Gemini enquanto deixa o Sistema Solar. O objetivo é detectar possíveis mudanças em sua composição gasosa e em seu comportamento eruptivo, segundo o NOIRLab.

A observação ocorreu durante uma sessão do Shadow the Scientists, iniciativa de divulgação científica em que estudantes e o público geral, de diversas partes do mundo, podem acompanhar pesquisadores enquanto realizam observações astronômicas. O programa científico foi liderado por Bryce Bolin, cientista pesquisador da Eureka Scientific.

