Globo articula contratar Ticiane Pinheiro após saída da Record, diz colunista

A Globo está estruturando um pacote de atrações para tentar contratar a apresentadora Ticiane Pinheiro após o fim de seu vínculo com a Record, onde trabalhou por duas décadas. As informações são do colunista Gabriel Vaquer. A proposta seguiria um modelo semelhante ao oferecido a Eliana, que deixou o SBT em 2024.

De acordo com a apuração, a ideia envolve uma participação em atrações da TV aberta e o desenvolvimento de um projeto no GNT, canal feminino da emissora, que já demonstrava interesse no nome da apresentadora há algum tempo. O bom desempenho comercial de Ticiane também pesa a favor da negociação.

O contrato da apresentadora com a Record se encerra em 31 de dezembro, mas ela ainda aparecerá no “Hoje em Dia” até o início de janeiro, por conta de programas gravados previamente. Essas edições incluem ações de merchandising já vendidas, que precisam ser cumpridas.

A relação entre Ticiane e a Record é descrita como positiva. Tanto que a emissora liberou a apresentadora para participar da vinheta de fim de ano da Globo ao lado de César Tralli. Em nota oficial, a Record afirmou que a saída ocorreu em comum acordo e desejou sucesso à apresentadora.

No Hoje em Dia desde 2015, Ticiane decidiu deixar a emissora após a promoção de César Tralli, seu marido, na Globo, onde passou a integrar a bancada do Jornal Nacional. A apresentadora deve se mudar para o Rio de Janeiro a partir de janeiro, acompanhada das duas filhas.

Contratada pela Record desde 2005, Ticiane iniciou a trajetória como atriz na novela “Cidadão Brasileiro” (2006), participou do reality “Simple Life: Mudando de Vida” (2007) e comandou o “Programa da Tarde” entre 2012 e 2015.