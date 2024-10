Ticiane Pinheiro revela término com César Tralli antes de casamento

A apresentadora Ticiane Pinheiro, casada há quase 7 anos com Cesar Tralli, revelou detalhes do início do relacionamento com o jornalista. Em entrevista à Tati Pilão, no podcast "Podfalar" na última semana, a artista afirmou que passou por um período conturbado com o então namorado e que eles chegaram a terminar a relação.

Segundo Tici, Cesar não queria casar nem ter filhos, diferente dela, que tinha o sonho de construir uma família. Pela divergência de pensamentos, ela achou melhor colocar um fim no namoro à época.

"Quando ele começou a namorar comigo, eu logo falei que queria [casar e ter filhos]. Já assustei o homem. Primeiro ele disse que queria, porque estava apaixonado, mas depois viu que não mesmo. Então eu separei, não queria ficar só namorando", relatou a apresentadora.

O término, porém, não foi um período fácil, disse Ticiane. A convivência com sua filha, Rafa Justus, teria despertado em Cesar a vontade de ser pai e, então, eles reataram.

"Logo que a gente voltou, em um mês ele me pediu em casamento. A gente se casou em dezembro e no ano seguinte eu já engravidei", relembrou Tici.

A artista ainda revelou os planos sobre a maternidade. "Eu adoraria, mas eu tenho duas filhas que vieram de forma natural. Eu não faria tratamento nesta idade (48 anos), até porque trabalho muito. Queria que fosse uma coisa tipo 'Deus mandou', 'Gente, tô grávida!', 'Nossa, estou de dois meses e não sabia!'", afirmou.

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli estão juntos há dez anos. A apresentadora é mãe de Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, fruto da união com o jornalista, e de Rafaella Pinheiro Justus, de 15, do antigo relacionamento dela com o empresário Roberto Justus.