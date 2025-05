Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 13 de maio

Hoje seguimos sob a energia potente da Lua Cheia de Wesak, um momento profundamente simbólico ligado ao nascimento, iluminação e morte de Buda. É como se o céu abrisse um portal para purificação, encerramentos e renascimentos.

Talvez você esteja diante de decisões importantes. Algumas coisas chegaram ao fim. Outras pedem um novo começo. Com a Lua em aspecto com Saturno, há clareza para enxergar os limites — tanto os que você precisa respeitar quanto os que precisa impor. E mais: há força emocional para lidar com isso com maturidade.

No comecinho da manhã, a Lua entra em Sagitário, abrindo espaço para leveza, movimento e confiança. O dia tem um tom expansivo, que se intensifica com a interação da Lua com Plutão e, no fim do dia, com Vênus. Pode ser um ótimo momento para celebrar com quem faz sentido, viver encontros e abrir o coração — mesmo em meio às transformações.

Signo de Capricórnio hoje

Você pode se surpreender com o que está sentindo, mesmo que esteja tentando manter o foco. Essa Lua te convida a baixar a guarda e acolher o que vier. Não é fraqueza precisar de colo — é humanidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.