Temporada de Natal do 'Caldeirão com Mion' estreia neste sábado (13)

As gravações do especial de Natal do "Caldeirão com Mion", feitas na cidade de Gramado (RS), na Serra Gaúcha, têm estreia marcada para este sábado (13), às 16h15 (horário de Brasília).

Ao todo, serão três sábados de especiais, preenchendo a agenda natalina nos dias 13, 20 e 27 de dezembro.

As datas e local foram confirmados em um vídeo de divulgação publicado pelo apresentador do programa, Marcos Mion, nas redes sociais.

"A gente preparou três programas especiais pra levar toda a magia da Serra Gaúcha pra dentro da sua casa. Surpresas, emoção daquelas que arrepiam, histórias lindas e música… tô louco pra dividir tudo com vocês!", compartilhou Mion.

O que esperar?

Na postagem oficial, é possível ter alguns spoilers do que haverá nesta temporada natalina. O programa deve ser apresentado, ao menos em parte, em um palco externo, com a típica presença do mascote Globolinho, de Lúcio Mauro Filho e banda, de cantores e vários artistas da TV Globo.

O cantor Wesley Safadão e a cantora Raphaela Santos são alguns dos nomes que se apresentarão para os espectadores gaúchos e o público de casa. Além disso, Padre Marcelo Rossi é outra figura pública que aparece na divulgação do especial, ao lado do apresentador.

Samuel de Assis, ator na atual novela das 21h, "Três Graças", também estará presente no programa. Além disso, os ex-BBBs da edição de 2025, Vinícius Nascimento e Aline Patriarca, estão participando ativamente das gravações deste especial de Natal.

Em vídeo à RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, o ator Lúcio Mauro Filho declarou: "Não foi por acaso que a gente escolheu esse lugar para fazer os nossos especiais de fim de ano. A gente escolhe lugares aonde tem uma natureza exuberante, mas, acima de tudo, onde tem um povo afetuoso, acolhedor. E é exatamente isso que a gente encontrou aqui em Gramado".