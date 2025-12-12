Diário do Nordeste
Preta Gil cogitou morte assistida no fim de tratamento contra câncer, revela Gominho

Melhor amigo da cantora contou detalhes dos últimos dias de vida dela.

Redação
Zoeira
Legenda: Preta Gil e Gominho moraram juntos durante o tratamento dela para combater o câncer colorretal.
O apresentador Gominho revelou detalhes dos últimos dias de vida da amiga Preta Gil, que enfrentou um tratamento árduo contra um câncer no intestino. Emocionado, o influenciador revelou que Preta chegou a cogitar fazer um procedimento de morte assistida devido ao estado de saúde delicado. 

Segundo Gominho, os últimos 10 dias de vida da cantora foram os mais desafiadores, quando os médicos disseram que não havia mais esperança.

"Ela teve a possibilidade do tratamento lá fora [do País], que é uma coisa que nem todo mundo tem. Na época, ela ficou se questionando muito. Ela falou: 'não sei se eu faço, não sei se eu paro tudo, eu não sei se eu faço o suicídio assistido'. Ela cogitou [a hipótese]", relembrou ele durante o programa "Sem Censura", da TV Brasil.

Ao ver a amiga nessa situação, Gominho aconselhou que ela tentasse até o último tratamento e não se entregasse para a doença.

"Eu falei: 'amiga, bora gastar esse dinheiro, querida'. Se tem essa tentativa [de tratamento] lá fora, vamos para Nova York, sim'. E aí ela foi", contou.

Morte assistida e eutanásia

No procedimento de eutanásia, o médico prescreve a droga legal e aplica no paciente, induzindo a morte. Já na morte assistida, o médico realiza a prescrição e apenas o paciente pode tomar o medicamento.

Assista ao vídeo

O último encontro

Tudo se agravou quando Preta precisou interromper o tratamento experimental por 10 dias após contrair uma infecção, recordou Gominho. Em uma fala bastante sensível, o melhor amigo de Preta disse que só queria vê-la descansar e contou sobre suas orações.

"Nesses 10 dias, o câncer comeu ela. E aí, quando médico falou: 'olha, não adianta mais fazer o tratamento', aí ela se entregou. Fechou o olho, parou de falar e só mexia a cabeça. Estava só esperando o aval. Para mim, ela se entregou. Eu só pedia para Deus levá-la", afirmou ele.

Assuntos Relacionados
