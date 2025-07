Gilberto Gil confortou Preta Gil durante momentos delicados de tratamento da cantora

Um conselho de Gilberto Gil teria ajudado a cantora Preta Gil, que faleceu no domingo (20) em meio a tratamento contra um câncer, a lidar com a doença nos últimos anos. O relato foi compartilhado por ela em entrevistas. A história foi contada por Preta durante o programa "Conversa com Bial", da TV Globo, exibido em agosto de 2024.

O pai da cantora foi, segundo o relato, um dos primeiros a entendê-la em relação à gravidade do tratamento que estava sendo conduzido. Gil, então, foi citado por Preta como o responsável por uma "virada de chave".

"Ele falou: 'Se tiver muito pesado para você, vai, se deixa ir, porque é muito ruim viver esse incômodo, e lutando dessa forma que você está lutando'. Aquilo me deu um... Virou uma chave na minha cabeça. Porque, em nenhum momento, alguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ali. As pessoas... Os médicos, os acompanhantes... Vão meio que passando um pano", comentou ela.

Segundo Preta, o momento era uma situação delicada, logo após ela ser diagnosticada com uma sepse. "Estava com risco 'oito' de morte, ainda na UTI. Minha pressão batia 23. Eu tava na iminência, era alerta vermelho máximo. Todo mundo preocupado. Os médicos: 'Ela pode ir embora qualquer hora, a gente não conseguiu estabilizar ela'. Eu tava com pancreatite, eu tava com pneumonia, tudo ferrada. O corpo colapsou mesmo", continuou o relato.

A cantora explicou que a conversa com o pai foi uma das mais importantes para que ela tivesse menos medo do fim da vida. A partir disso, ela explicou, passou a pensar nessa possibilidade de fato e, assim, teve menos receio de tudo que poderia acontecer.

"Não tenho mais aquela angústia. Mas a doença humaniza de verdade a morte, te aproxima muito da morte. E você faz uma desconstrução desse tabu", finalizou sobre o assunto na época.