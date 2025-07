Última postagem de Preta Gil mostra cantora se divertindo com amigos em Nova York

A cantora Preta Gil, que morreu neste domingo (20) em decorrência de um câncer, fez uma última postagem nas redes sociais se divertindo com amigos em Nova York, nos Estados Unidos. A artista estava na cidade para um tratamento experimental contra a doença.

No vídeo publicado no dia 13 de julho, Preta está com Cynthia Sangalo e Dito Espinheira, irmã e assessor pessoal de Ivete Sangalo, respectivamente, além da influenciadora Jude Paulla.

O grupo aparecendo brincando, ao som de um som viral das redes sociais, e Preta surge, ao fundo, sentada em um sofá.

Morte de Preta

Preta Gil morreu nesse domingo, nos Estados Unidos, após complicações de um câncer de intestino. Ela foi diagnosticada com a doença em janeiro de 2023 e chegou a ter remissão ao fim daquele mesmo ano.

Contudo, em agosto do ano passado, o câncer reapareceu em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Segundo o portal g1, a artista estava prestes a retornar ao Brasil, mas passou mal e não resistiu às complicações da doença.