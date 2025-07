Preta Gil teve um único filho de relacionamento com ator Otávio Müller; relembre

Francisco Gil, 30, é o único filho de Preta Gil. O cantor, que integra a banda "Gilsons", é fruto do relacionamento da artista com o ator Otávio Müller, primeiro namorado dela.

Preta faleceu nesse domingo (20), nos Estados Unidos, vítima de complicações de um câncer de intestino. Ela e Otávio começaram a namorar em 1990, quando ele tinha 26 anos e, ela, 16. Antes disso, a cantora havia tido apenas uma namorada, Adriana, conforme relatou na autobiografia "Preta Gil: os primeiros 50" (2024).

"A gente formou uma dupla. Uma dupla incrível e engraçada", disse a cantora no livro.

Os dois moraram juntos em São Paulo, num período em que Otávio trabalhava no teatro e Preta trabalhava em uma agência de publicidade. Contudo, quando a intérprete de "Sinais de Fogo" engravidou de Francisco, o casal voltou para o Rio de Janeiro e morou por um tempo no Copacabana Palace.

"Uma curiosidade da época é que o apartamento em que Otávio morava estava sublocado e só iam devolver dali a três meses. Como a peça que ele fazia tinha o apoio do Copacabana Palace, fomos morar lá. Sem um tostão no bolso e vivendo no Copa", narrou ela na autobiografia.

Fran, como é conhecido no mundo artístico, nasceu em 20 de janeiro de 1995, quando os pais já estavam acomodados em um apartamento na Gávea. Porém, no mesmo ano, o casal se separou. "O amor se transformou. Se transformou numa coisa linda, de amizade. Mas, o casamento, acabou", escreveu Preta.

Veja também Zoeira Preta Gil cresceu em família cercada de artistas; conheça parentes famosos da cantora Zoeira Preta Gil reuniu toda a família em turnê que virou série e turnê internacional Zoeira Saiba quem é Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil que inspirou a música 'Drão'

Neta

Preta e Otávio tiveram uma neta, Sol de Maria, fruto do relacionamento de Francisco Gil com Laura Fernandez. "Um amor sem explicação, não cabe no peito", resumiu a cantora no livro.

Legenda: Sol de Maria é a única neta de Preta Gil Foto: Reprodução/Instagram

A autobiografia, inclusive, foi dedicada à menina: "Dedico este livro a Sol de Maria, porque sei que, quando crescer, escutará muitas histórias a meu respeito. Algumas serão mentirosas, outras não. Aqui, eu tenho a chance de contar para ela a minha verdade [e para quem mais viver: meus bisnetos, sobrinhos...]", disse.

Veja também Zoeira Além de Preta Gil, Gilberto Gil também perdeu filho músico em acidente de carro; relembre

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu nesse domingo, aos 50 anos, vítima de um câncer de intestino. Ela estava nos Estados Unidos em busca de um tratamento alternativo para a doença.

Hospedada em Nova York, a cantora recebeu visitas de diversos amigos e familiares, como Bela Gil, Cláudia Raia, Nicolas Prattes, Sabrina Sato, Ivete Sangalo e Carolina Dieckmann.