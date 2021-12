Em show inédito, Gilsons traz a herança musical da família Gil a Fortaleza

José, João e Francisco formaram o Gilsons em 2018. Em novembro do ano seguinte lançaram o EP intitulado “Várias Queixas”. O destino trouxe outros rumos quando, meses depois, explodiu a pandemia da Covid-19. Sem agenda de shows, pintou a incerteza de como seria possível divulgar o primeiro trabalho.

Porém, via streaming, as cinco músicas do disco foram ganhando espaço cativo no público. O clipe da faixa título estabelecia o caminho do trio. Agora, com a retomada dos eventos, o grupo pode finalmente reencontrar o público. E no sábado (11), Fortaleza entra na rota dos “Filhos de Gil”.

A apresentação inédita na capital cearense traduz a força de uma família que carrega a arte no sangue. José é filho de Gilberto Gil e Francisco e João são netos. A capa do EP de estreia já deu o recado. “Essa foto é na casa de campo que tínhamos”, resgata José Gil, o mais velho do trio, com 30 anos.

Heranças

Na foto, os três futuros membros do Gilsons brincam juntos. O músico detalha que a diversão na infância era se reunir para fazer som, brincar e dançar. Acrescente o envolvimento com o Carnaval, entre outras expressões artísticas e está pronto o caldeirão de influências do trio. Legenda: Influências do Carnaval de rua, blocos afro, pop e eletrônico Foto: Jessica Leal

Para citar algumas destas heranças, o tempero escolhido reúne samba, rap, funk, pop, eletrônico e afoxé. O show em terra cearense mistura todo o repertório lançado até agora pelo trio, o que inclui uma série de singles gravados durante 2020 e 2021.

São eles “Algum Ritmo” (em parceria com Jovem Dionísio), “Deixa Fluir” (com a turma do Big Up), “Besteira” (com YOÙN), “Índia” (com Julia Mestre), “Devagarinho” (que traz contribuição de Mariana Volker) e “Proposta”, cujo vídeo de promoção foi dirigido por Pedro Alvarenga e traz no elenco Lázaro Ramos, Fábio Assunção, Caio Blat, Celly I.D.D e Neguebites.

“Estamos muito ansiosos para voltar a tocar, expectativa tremenda, pois na pandemia, apesar de um período muito difícil para quem vive de música, tivemos bons resultados na internet. Com a necessidade de estar em casa, a música tem sido uma aliada muito grande e na quarentena, nosso trabalho desempenhou super bem, num período super crítico. Dá gosto ver esse trabalho se espalhando”, conta José Gil. Legenda: Contato com ar arte e a música desde a infância estampa a capa do EP

Para José, o momento em Fortaleza é especial para conectar o público que conheceu o som do Gilsons pelo universo virtual. Para 2022, os planos de tocar no Carnaval ainda estão sob rígida análise. “Estamos nos preparando, mas sem muita expectativa, queríamos voltar quando a coisa ficar segura, nos sentirmos e a vacina é muito importante”, descreve.

Caminhos

De certeza no caminho do Gilsons para o próximo ano é a chegada do primeiro disco cheio, com previsão para fevereiro. Agora conversamos com João Gil e ele explica que a obra está finalizada. “Gravamos ali, mais ou menos em maio agora de 2021. E foi um processo de subir a Serra, ficamos duas semanas imersos. Aquela coisa de levantar a música, escolher o repertório, partir às finalizações adicionando as instrumentações”, descreve.

João conta que o cenário pandêmico exigiu mudanças na jornada do trio. “A forma de atuar foi envolvendo parcerias, lançando singles, trabalhar por esse digital. Agora, é ter esse contato com o público e poder visitar várias praças, ir ao Nordeste, Sul, Brasil todo”, conta o carioca.

Antes do Gilsons, os três artistas e parentes já tinham experiência juntos com a banda Sinara, quinteto com o qual gravaram álbum “Menos é Mais” (2017). “Como somos três pessoas diferentes, por mais que tenhamos gostos que convergem, muita coisa que gostamos juntos, ao mesmo tempo, cada um tem as suas particularidades. O projeto é muito democrático no processo de composição. Acaba que as influências de cada um meio que aparecem nesse lugar”, compartilha João. Legenda: Primeiro disco do trio chega em 2022

E do berço veio as raízes da MPB, dos blocos afro da Bahia, elementos valiosos na formação do som do Gilsons. Em 2022, um documentário dirigido por Andrucha Waddington vai mostrar ao grnade público toda a musicalidade que a família Gil testemunha em casa.

O filme que mistura reality show acompanha o processo de criação de um concerto musical que reuniu todo o clã nos palcos. Os bastidores desse encontro serão o tema da série original da Amazon. “Não sei, na verdade, quando será a data de estreia. Foi uma experiência ótima com o seu Gilberto, com a família toda”, finaliza João Gil.

