Cearense comanda projeto de série documental sobre espiritualidade que terá Morgan Freeman

O cineasta cearense Bello Rodrigues está à frente de um projeto que promete trazer diferentes visões sobre temas ligados à espiritualidade e religião. “A Guerra Invisível” será filmado em países da América do Norte, América do Sul e Europa e terá entrevistados mundialmente conhecidos, incluindo os atores Morgan Freeman e Denzel Washington.

A obra será dividida em três episódios e contará com figuras da religião, além dos astros citados, entre os convidados. A produção tem previsão de finalizar as gravações e a montagem até o início de 2025, com planos de ser disponibilizada no streaming já no ano que vem. Negociações com diferentes plataformas já estão em curso, segundo Bello.

Veja também Verso Cearense conquista público nas redes sociais ao contar experiências de quem vive em interior raiz Verso Nordeste lidera número de projetos selecionados no Rumos Itaú Cultural 2024

Das trajetórias de vida à guerra espiritual

Com trabalho profissional no audiovisual que já soma 34 anos, Bello teve foco em registros de casamentos e, também, em vídeos de marketing digital. Nas duas atuações, sempre buscou trazer mais do que somente filmagens de momento, mas um acompanhamento atento das narrativas de vida de cada pessoa envolvida, seja um casal ou um grande empresário.

“Faço um estudo, me dedico, vou à cidade onde está a pessoa, passo uma semana documentando, pegando as histórias, os porquês, entrevistando clientes, familiares. O mais importante é mostrar aquele ser humano, a trajetória da própria pessoa”, compartilha.

Legenda: Com experiência em filmagens de casamentos e de marketing digital, diretor comanda projeto pessoal sobre espiritualidade Foto: Divulgação

Bello, em paralelo ao trabalho profissional, também se dedicou a estudos dedicados à Bíblia e a temas de espiritualidade. Após leituras, cursos e análises de diversos assuntos, levou o interesse pessoal para frente com o projeto de uma obra audiovisual sobre o assunto.

“Vários temas são pouco falados no mundo todo, mas tem especialistas que desenvolvem esses temas, tanto judeus, católicos, pessoal do budismo, cristão evangélicos. Especialistas e cientistas estudam muito sobre o fenômeno que há entre nós, entre o céu e a terra, onde se trava uma batalha entre o bem e o mal” Bello Rodrigues cineasta

“Quando surgiu? De onde vem? Por que existe essa guerra? Antes da gente existir já existia. Como ela se manifesta?”, conforme Bello, são alguns dos questionamentos a serem refletidos na obra.

Ponte com Hollywood

A partir de uma ponte com a Malin Entertainment — produtora fundada pela brasileira Laura Malin e que oportuniza intercâmbios de produções nacionais com Hollywood, com obras como os dramas religiosos "Nosso Lar 2: Os Mensageiros” e “Kardec” no catálogo —, o projeto de “A Guerra Invisível” foi tomando forma.

“Trabalhei muito para empresários, marketing, filmes publicitários, tive programa de TV em Fortaleza, trabalhei com muitos tipos de formatos do audiovisual, mas vou estrear no streaming, pela primeira vez eu vou fazer um projeto pessoal", celebra.

A partir dos contatos da produtora, entre agentes e empresários de astros de Hollywood, “A Guerra Invisível” conseguiu contactar Morgan Freeman, Denzel Washington e atores do elenco da série religiosa “The Chosen”.

Os três episódios são denominados. “Conhecendo O Invisível”, “Entendendo o Invisível” e “Vencendo o Invisível”

“Por que essas pessoas? Porque elas estão diretamente ligadas com o mundo espiritual. O Morgan Freeman faz muitos documentários sobre a essência de Deus, já fez documentário sobre apocalipse. O Denzel, em publicações, recentemente falou que nós estamos vivendo uma guerra espiritual”, explica.

Legenda: Projeto do cearense Bello Rodrigues terá entrevistados dA América do Sul, América do Norte e Europa Foto: Divulgação

“São pessoas que vêm falando e trazendo à tona esses fatos, além de outros convidados que estão na nossa lista. É um projeto internacional, mundial, porque nós vamos entrevistar pessoas na América do Sul, na América do Norte e na Europa”, segue Bello.

“A ideia é (trazer) a percepção do cara na Europa, o entendimento do americano, a percepção do sul-americano. Em vários lugares do mundo, se fala que o Brasil é um dos locais de maior abertura para esse tipo de tema. A partir desse olhar de um brasileiro, a gente vai ver as percepções do mundo todo”, ressalta o cineasta.

Previsão de lançamento para 2025

As filmagens já começaram e seguem ao longo deste ano. Entre os nomes convidados para a produção, estão o Apóstolo Jesher Cardoso, a Profetisa Fernanda Barriviera, o Apóstolo Rony Chavez e o pastor Mike Shea.

A previsão do diretor é seguir com as gravações e a finalização do documentário até o início de 2025, para lançamento ainda no ano que vem. “Nós estamos em negociação ainda com alguns estúdios, em processo. Não tem como adiantar ainda (a plataforma de streaming), está em andamento e a gente tem que decidir qual vai ser”, explica.