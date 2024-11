Exposição fotográfica de Walter Carvalho no Espaço Cultural Arandu chega aos últimos dias em cartaz

Registro de instantes efêmeros do cotidiano: a paisagem observada acima de uma bicicleta, o espectro de um cavalo sobre as ruínas de uma casa, a sombra de raízes sobre um muro. As fotografias de Walter Carvalho, reconhecido diretor de fotografia brasileiro, estão em exposição no Espaço Cultural Arandu, em Caucaia.

A exposição "Territórios", com curadoria de Eder Chiodetto, segue em cartaz até a próxima sexta-feira, 29 de novembro. A visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. A mostra é realizada pelo Instituto Myra Eliane em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza.

Legenda: Walter Carvalho consegue capturar as miudezas do cotidiano que passam despercebidas Foto: Divulgação/Walter Carvalho

Ao todo, foram selecionadas 27 fotografias para a exposição. Em sua trajetória, Walter chegou a trabalhar em mais de 60 filmes, incluindo "Central do Brasil", do diretor Walter Salles, que foi indicado ao Oscar em 1999.

Suas imagens tem grande inspiração no trabalho em preto e branco do fotógrafo estadunidense - de origem Suíça - Robert Frank. Porém, também é possível encontrar um diálogo com fotógrafos brasileiros como Cristiano Mascaro e Tuca Vieira, que no cotidiano, revelam instantes que escapam do clichê.

Legenda: A exposição “Territórios” reúne 27 fotografias de Walter Carvalho Foto: Divulgação

Com um cuidadoso uso da técnica, ele foca o olhar naquilo que o escritor francês Georges Perec classificaria como "infraordinário" — o que foge do extraordinário, o que é comum, o barulho de fundo. Ele escolhe capturar as cenas que passam muitas vezes despercebidas na rapidez do fluxo do cotidiano.

Seu instante capturado, por vezes atravessado pelo olhar cinematográfico, revela ao público as cidades que resistem em meio às intensas mudanças, abrindo reflexões sobre aquilo que pode estar escondido em nosso próprio cotidiano e que não vemos.

Diferentes perspectivas e visões

A exposição promove a inclusão para pessoas cegas, como recursos em braile, audiodescrição e reprodução em alto-relevo em parte das fotografias.

“Fazer obras desse artista tão importante que é Walter Carvalho, com um trabalho extenso e rico em filmes e novelas representativos para o Brasil, chegarem às pessoas da periferia de Caucaia e possibilitando novas maneiras pensar simboliza o quanto acreditamos na arte como vetor de transformação social". Igor Queiroz Barroso Presidente do Instituto Myra Eliane

O Instituto Myra Eliane, gestor do Arandu, é uma instituição sem fins lucrativos criada em 2016. Com foco na formação de jovens e adultos, também oferta ações culturais gratuitas.

Legenda: Igor Queiroz Barroso é presidente do Instituto Myra Elian Foto: Divulgação

A entidade conta com equipamentos próprios, como o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso; o Centro de Formação Profissional Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor); e os espaços de fomento às artes - Memorial Edson Queiroz (Cascavel-CE) e Espaço Cultural Arandu (Caucaia-CE).

Serviço

Exposição Territórios

Quando: até 29 de novembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30

Local: Espaço Cultural Arandu (Av. Central, s/n, Bairro Araturi. Caucaia)

Agendamento de grupos: arandu@myraeliane.org

Contato: (85) 3493-5696 (ramal 3)

Acesso gratuito.