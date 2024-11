Com pratos regionais e internacionais, festivais gastronômicos apresentam novos sabores a Fortaleza

Amantes da boa comida, uni-vos: Fortaleza sedia quatro festivais gastronômicos neste fim de ano. A partir de diferentes apelos e propostas, os eventos vão de pratos tradicionais a inovações na cozinha, com abrangência entre diferentes públicos. Seja no Dragão do Mar, na Praia do Futuro ou na Praça das Flores, o convite é certo, bem preparado e delicioso.

Veja também Verso Pastelzim do Croatá faz 50 anos como patrimônio e parada obrigatória na BR 222 Verso Padarias artesanais em Fortaleza se especializam em produção natural, leve e saborosa; veja opções

O Verso faz um apanhado do que acontecerá em cada um, destacando o que fará festa no paladar. Além disso, trazemos outros elementos capazes de tornar a experiência completa – caso de apresentações artísticas e até o oferecimento de aulas ao vivo durante a realização dos festivais. É o “de comer” fortalecido na cena cultural da cidade. Veja:



Fartura Fortaleza

Com entrada gratuita e realizado na Praça das Flores, o Festival Fartura – Gastronomia do Brasil acontece neste fim de semana, nos dias 23 e 24 de novembro. A tônica da iniciativa é reunir o melhor da gastronomia brasileira a partir de um panorama que explora a diversidade cultural e a riqueza culinária de todas as regiões do País.

“É a maior e mais abrangente plataforma de gastronomia do Brasil, com mais de um milhão de visitantes em mais de 10 cidades no Brasil e exterior desde 2014. O Fartura não é somente sobre comida. É sobre cultura, pesquisa, educação, e tem influenciado muitas ações de políticas públicas voltadas para o setor”, explica João Lima, chef e curador local do evento.

Legenda: Pratos portugueses, a exemplo deste que leva bacalhau, será um dos apresentados no Fartura Foto: Reprodução/Instagram

Segundo ele, a intenção da curadoria foi primar por chefs que pudessem trazer experiências para todos os gostos. Uma vez que neste ano o tema é Brasil Portugal, o público poderá experimentar vários pratos de gastronomia portuguesa, a exemplo de pastéis de nata, favada com torresmo e açorda de camarão – sem esquecer de nossa cearensidade, com pratos à base de cuscuz, carne de sol e o velho e amado baião de dois. Os preços vão de R$ 25 a R$ 40.

João ainda detalha o prato que preparará no espaço Cozinha ao Vivo. “Farei um Fideuá de Capote com Linguiças e Aioli. Um prato que tem a base de paella, mas com macarrão fininho, ao invés de arroz bomba. Trazendo o sertão para a panela, usarei nosso capote como proteína principal, linguiças diferentes para realçar o sabor e servirei com aioli e picada (uma espécie de farofa úmida de pão). Nessa ação, estaremos juntos eu e o chef Edil Costa”.

Legenda: Curadoria do Fartura primou por chefs que pudessem trazer experiências para todos os gostos Foto: Reprodução/Instagram

A programação cultural inclui aulas ao vivo com chefs renomados; apresentações de DJs; e show de Waldonys, Mateus e Marcelo Di Holanda, Aldanisio do Cordel, Larissa Leite, entre outros nomes, abrangendo também o público infantil. “Um fim de semana dedicado a essa farra gastronômica que, junto com uma linda programação musical e cultural, imprime sorrisos em todos que chegam para vivenciá-lo”, festeja João Lima.



Serviço

Festival Fartura – Gastronomia do Brasil

Neste sábado (23) e domingo (24) na Praça das Flores (Av. Des. Moreira - Aldeota). Entrada gratuita. Mais informações nas redes sociais do evento



Balaio veg

Também neste fim de semana e igualmente com entrada gratuita, acontece no Dragão do Mar o balaio veg – Festival Gastro Cult Vegano. Pelo nome da iniciativa, já dá para imaginar o foco do projeto.

A ideia é presentear o paladar de veganos a partir de pratos que exaltam essa cultura alimentar. Na descrição do evento, consta: “O melhor da cultura e gastronomia vegana em um só lugar”.

Legenda: A coxinha de caju da Pimenta Vegana faz parte do cardápio do balaio veg Foto: Reprodução/Instagram

Coxinha de caju, Empada Marguerita com toque especial, entre outras delícias, estarão disponíveis nos expositores. Entre os participantes confirmados, estão Terrana Restaurante e Produtos Veganos, Pimenta Vegana, Holos, Pachira, Cozinha da Luz Veg, Opção Vegana Fortal, Malagueta Culinária Vegana, Phas Produtos Naturais e Bee Fine.

Como é costume em festivais dessa natureza, a programação artística também dará o tom. Sendo assim, na Praça Verde, devem desfilar vários nomes – ainda não divulgados pelo evento. O que se sabe até o momento é que o mote será conversas, oficinas e música, das 16h30 às 21h30. Saudável, caloroso e imperdível.



Serviço

balaio veg – Festival Gastro Cult Vegano

Neste sábado (23) e domingo (24) na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Entrada gratuita. Mais informações nas redes sociais do evento



Na Praia do Futuro

Um que chega neste ano e já com intensa programação é o Festival de Gastronomia da Praia do Futuro. Nesta primeira edição, o projeto acontece desde o último dia 14 de novembro e segue até a próxima segunda-feira (25) nas barracas da famosa praia. A iniciativa é da Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF).

Além do variado cardápio de sabores, haverá espaço para palestras, oficinas e exposição. Outras atividades – com destaque para o Banco Itinerante do Banco do Nordeste (BNB), a fim de esclarecer dúvidas sobre contas e crédito para pequenos empresários; e o mutirão de emprego IDT/SINE da Secretaria do Trabalho, para recrutamento e seleção – já passaram pela ação e despertaram novos olhares e passos na seara.

Legenda: Arroz de Caranguejo, da Barraca Cuca Legal, na Praia do Futuro Foto: Thiago Giovanny Lopes Silva

A grandiosidade mesmo vem, contudo, com a larga diversidade de gostos. Presidente da AEPF e chef de cozinha da Barraca Marulho, Fátima Queiroz diz que os pratos são variados, indo da tradicional caranguejada a inovações, a exemplo de ravióli, salpicão, lasanha, hambúrguer de caranguejo e ceviche. A faixa de preço é entre R$ 29 e R$ 99.

“A intenção é valorizar a gastronomia das barracas da Praia do Futuro, bem como atrair o público local e os turistas para uma experiência gastronômica tanto dos pratos tradicionais quanto de novos pratos, dando oportunidade de uma nova experiência aos nossos frequentadores”, detalha Fátima.

Legenda: Delícia preparada pela Barraca Marulho Foto: Thiago Giovanny Lopes Silva

Junto a uma equipe, ela está no festival com quatro pratos, e enfatiza dois deles: a Moqueca Carangueju – sim, unindo caranguejo e caju, a R$ 59 para duas pessoas; e o “Manguezal”, um mix delicioso de frutos do mangue, tais como caranguejo, sururu, mexilhão e camarão-sossego, servido sob uma camada de arroz. Tudo a R$ 89.

“É uma forma de mostrar para as pessoas como a gastronomia pode ser diversa, e o quanto ela oferece experiências novas – tanto aos chefs e cozinheiros que criam os pratos quanto às pessoas que degustam essas novidades”.



Serviço

I Festival de Gastronomia da Praia do Futuro

Até segunda-feira (25) nas barracas da Praia do Futuro participantes do evento. Mais informações nas redes sociais do evento



Delícias do Mundo

Voltando ao Dragão do Mar, no último fim de semana de novembro acontece no equipamento o Festival Delícias do Mundo, nos dias 29, 30 e 1º de dezembro. Aguardada pelo público, a ação chega ao sétimo ano com pratos de mais de 15 países. Os valores variam de R$ 10 a R$ 50, e devem atrair diferentes tipos de paladares à mesa.

A entrada é gratuita e o evento funciona das 16h às 23h ao ar livre. “É de suma importância para a nossa Capital, mostrar e revelar grandes talentos da cozinha que estão dispostos a trazer pratos únicos e sabores que fogem um pouco da rotina do fortalezense com muita comida boa, é claro”, Dimitrius Donsouzis Pires, chef e empresário.

Legenda: Sul do Chile é um dos confirmados no Delícias do Mundo Foto: Divulgação

A ponte França-Brasil, por exemplo, será representada pela Crepitos Creperia, de Débora Micheleto e Lucas Regueira, com crepes que trazem o melhor dos dois países. Hugo Benevides, por sua vez, oferece o encanto da gastronomia italiana com o projeto Pomodori, ao passo que a Chef Nice Silva, abordará a complexidade da culinária portuguesa.

Petiscos, comida sertaneja, sanduíches e sobremesas complementam o panorama, além de pratos vindos da Coreia do Sul e do Japão, verdadeiros hits já consolidados na cena gastronômica de Fortaleza e do Brasil. Dimitrius, por outro lado, investirá na culinária grega durante o evento.

“Apresentarei o Souvlaki, um clássico lanche de rua grego, preparado no pão pita com tzatziki, alface, tomate, cebola roxa, batatas fritas e carne grelhada. Acompanha batata frita e custa R$ 35. Um lanche clássico, fresco e com muito sabor”, adianta.

Para além dos comes e bebes, haverá palestra com chef Sávio Sampaio e shows de Vitturi, Felipe Kazaux e da banda O Verbo.



Serviço

Festival Delícias do Mundo

Dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, de 16h às 23h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Entrada gratuita. Mais informações nas redes sociais do evento