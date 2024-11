Padarias artesanais em Fortaleza se especializam em produção natural, leve e saborosa; veja opções

Que tal um pão saboroso, especial e leve para o dia a dia? É essa a proposta de padarias artesanais que têm se multiplicado por Fortaleza, atraindo um público interessado nos diferenciais da produção artesanal.

“As diferenças entre pães industrializados e pães de produção artesanal/natural são grandes em vários aspectos, como sabor, textura, ingredientes e valores nutricionais”, explica Paulo Henrique Machado de Sousa, professor dos cursos de graduação e mestrado em Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Conforme o especialista, a produção de pães artesanais “geralmente segue técnicas tradicionais, com pouca ou nenhuma utilização de maquinários industriais e aditivos químicos”.

Nela, o processo é quase sempre manual. “O padeiro controla cada etapa, desde a escolha dos ingredientes até o tempo de fermentação e o cuidado com o forno”, ilustra Paulo.

Legenda: Diferenciais da produção artesanal de pães vai do processo ao tipo de ingredientes; na foto, registro da cozinha da Nema Padaria Foto: Thiago Gadelha

“Cada padeiro artesanal imprime sua assinatura no pão, seja no tipo de fermento, na modelagem, o que torna cada produto único. O processo artesanal é voltado para obter o máximo de sabor e uma textura diferenciada, com uma crosta crocante e um miolo leve e bem estruturado” Paulo Henrique Machado de Sousa professor de Gastronomia da UFC

Na fermentação natural, segue ele, utiliza-se o chamado levain, “que é cultivado a partir de leveduras e bactérias naturalmente presentes no ambiente”. Diferentemente de fermentos biológicos comerciais, o fermento natural demanda maior tempo de crescimento.

Isso, segundo Paulo, tem como resultado um produto com “sabores mais complexos, ricos e levemente ácidos”. A textura e os valores nutricionais de pães que seguem essa produção também são diferenciais.

“Com o uso de fermento natural e uma fermentação mais longa, o pão artesanal é mais fácil de digerir e pode ter um índice glicêmico mais baixo caso use uma maior quantidade de produtos com fibras”, destaca também.

Legenda: Pães com fermentação natural tem 'sabores mais complexos, ricos e levemente ácidos', explica professor; na foto, registro da produção da Nema Padaria Foto: Thiago Gadelha

“A fermentação natural não só realça o sabor, mas também melhora a digestibilidade e aumenta a durabilidade do pão, uma vez que o processo natural de fermentação age como um conservante natural e alguns estudos indicam que o processo longo de fermentação pode diminuir o glúten do pão” Paulo Henrique Machado de Sousa professor de Gastronomia da UFC

No âmbito do glúten, inclusive, o professor explica que pães “gluten-free” levam “farinhas alternativas”, como de arroz, grão-de-bico ou mandioca, em substituição ao papel do glúten — proteína presente em cereais.

O professor lembra ainda de classificações como “pães funcionais”, que beneficiam a saúde por contar com ingredientes como chia e linhaça, e o já conhecido pão integral, que usa farinha de trigo integral e é rico em fibras, vitaminas e minerais.

Nema Padaria

Original do Rio de Janeiro, a Nema Padaria é uma franquia focada em fermentação natural que chegou ao Ceará há seis meses — sendo a primeira do Nordeste. O estabelecimento funciona na lógica de “pegar e levar” e tem “produção aparente”.

“Todos os nossos produtos são feitos aqui e o cliente vê o manuseio. Isso requer desafios de limpeza, organização”, explica a proprietária Anna Beatriz.

Legenda: Nema Padaria abriu em Fortaleza há seis meses e é a primeira franquia da marca no Nordeste Foto: Thiago Gadelha

A ampla maioria da produção da Nema é feita a partir de fermentação natural, à exceção do brioche. No local, há uma variedade que vai do pão sourdough — de queijo com alecrim, clássico, integral ou multigrãos — ao pão de forma.

Há ainda, no local, opções como focaccia, torrada e pão de queijo canastra. Outro destaque é a baguete rústica, chamada de “carioquinha saudável” por Beatriz.

“Hoje a gente não trabalha com o que a gente chama aqui no Ceará de carioquinha, mas a nossa baguete é o ‘carioquinha saudável’, porque é de fermentação natural, não leva açúcar, sal, manteiga. É um produto bem diferenciado” Anna Beatriz proprietária da Nema Padaria

Entre os diferenciais da produção artesanal da Nema, Beatriz elenca: “É gosto, digestão, um produto muito mais leve, muito mais livre de ingredientes, não tem conservantes, nada industrializado”, atesta.

Legenda: Na Nema, clientes pedem pães no balcão, onde também é servido café como cortesia Foto: Thiago Gadelha

A produção de pães é diária e a venda ocorre tanto em loja, quanto pelo iFood ou pelo WhatsApp, onde é possível encomendar até cestas de café da manhã composta por pães e outros produtos, como bolos, bebidas e frios. Segundo a proprietária, os pães duram três dias fora da geladeira, cinco na geladeira e podem ser congelados.

Nema Padaria

Quando: aberta todos os dias de 6h30 às 20h30

aberta todos os dias de 6h30 às 20h30 Onde: rua Ana Bilhar, 966 - Meireles

rua Ana Bilhar, 966 - Meireles Mais informações: @nemapadaria

Musa Padaria Brasileira

Novo empreendimento gastronômico da chef Marina Araújo, a Musa Padaria Brasileira abriu em Fortaleza em agosto deste ano. A intenção, no entanto, vem desde 2020. “Criar uma padaria que tenha uma infinidade de biscoitos, pães, bolos, feitos com amor, cuidado e receitas especiais, é um desejo muito antigo”, atesta.

O nome do estabelecimento já atesta, o “slogan” reitera — “Uma padaria com gosto de Brasil” — e os produtos e ambiência da Musa comprovam: a proposta é a de trazer insumos, sabores e especialidades típicas do nosso País, com destaque para o Nordeste.

Legenda: Na Musa Padaria Brasileira, os pães podem ser levados para casa ou consumidos no local Foto: Ismael Soares

No local — onde, além de ser possível pegar pães direto no balcão para levar, também se pode pedir para comer e beber nas mesas dispostas nas partes de dentro e fora —, as variedades de pães chamam a atenção.

A maior pedida, partilha a chef, é a do brioche de abóbora. Há ainda, entre as opções para levar, opção de brioche e pão italiano de batata doce roxa, pão amor, pão tigre e pães 100% integrais com sementes ou banana e canela. Para comer no local, Marina lista o pão ciabatta dos sanduíches e o mini brioche de abóbora.

“As receitas são receitas simples, sem mirabolâncias, respeitando o tempo da fermentação o mais natural possível, a nossa ideia é produzir um pão de qualidade e que tenha sabor e beleza” Marina Araújo chef

Legenda: Batata doce roxa (na foto) e abóbora são utilizados na produção de pães da Musa Padaria Brasileira Foto: Ismael Soares

Em relação à periodicidade de produção de fornadas, Marina explica: “Temos fornada de brioche de abóbora todos os dias, os demais saem a partir de quinta feira. Sexta, sábado e domingo tem todos disponíveis na loja”.

Musa Padaria Brasileira

Quando: aberta de terça a domingo, de 7 às 18 horas

aberta de terça a domingo, de 7 às 18 horas Onde: rua República do Líbano, 540 - Meireles

rua República do Líbano, 540 - Meireles Mais informações: @musapadariabrasileira