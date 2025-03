O livro "Amanhecer na Colheita", lançado mundialmente no último dia 18 de março, marca o retorno da escritora Suzanne Collins ao universo de Jogos Vorazes. Na trama, os leitores acompanham os jogos de Haymitch Abernathy, o mentor sarcástico e alcoólatra de Katniss Everdeen. Ao longo dos capítulos, diversas pontas soltas da saga são explicadas e segredos do passado dele e do presidente Snow são revelados.

Com o lançamento, o novo filme "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" já está previsto para estrear nos cinemas em 20 de novembro de 2026. Assim como livro, irá explorar os eventos que moldaram a personalidade de Haymitch, como a ida aos Jogos Vorazes, a relação dele com seus familiares, amigos e mentores, e até mesmo o seu interesse romântico, Lenore Dove.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com as principais referências à saga Jogos Vorazes em novo livro.

Confira as principais referências de ‘Amanhecer na Colheita’

Em "Amanhecer na Colheita", os leitores perceberam diversas conexões com os outros livros já publicados pela Suzanne Collins. Dentre elas, estão:

Haymitch Abernathy era melhor amigo de Burdock Everdeen, pai de Katniss: No entanto, devido ao medo do que o presidente Snow pudesse fazer, Haymitch se afastou de todos os amigos próximos e, mesmo com o nascimento de Katniss, optou por manter a distância;

No entanto, devido ao medo do que o presidente Snow pudesse fazer, Haymitch se afastou de todos os amigos próximos e, mesmo com o nascimento de Katniss, optou por manter a distância; Louella McCoy foi a primeira "queridinha" de Haymitch: Ao longo da trilogia de Jogos Vorazes, Haymitch começou a ter o hábito de chamar Katniss de "queridinha" (sweetheart, em inglês). No novo livro, Haymitch dizia que Louella ia ser a primeira e única "queridinha" dele, mas acaba se afeiçoando à Katniss e os leitores acreditam que a expressão deve ter escapado dele sem perceber;

Ao longo da trilogia de Jogos Vorazes, Haymitch começou a ter o hábito de chamar Katniss de "queridinha" (sweetheart, em inglês). No novo livro, Haymitch dizia que Louella ia ser a primeira e única "queridinha" dele, mas acaba se afeiçoando à Katniss e os leitores acreditam que a expressão deve ter escapado dele sem perceber; Origem do broche do tordo: Tam Amber, amigo da Lucy Gray do Bando, fez o broche de tordo que Maysilee Donner tinha. Após 24 anos, a Madge dá o broche para a Katniss;

Tam Amber, amigo da do Bando, fez o broche de tordo que Maysilee Donner tinha. Após 24 anos, a Madge dá o broche para a Katniss; Túmulo de Lucy Gray no bosque do Distrito 12: Enquanto Haymitch está vivendo o luto da morte de Lenore Dove, Burdock Everdeen mostra o cemitério dos integrantes do Bando. Em uma das lápides, há o túmulo de Lucy Gray, que foge de Snow no final do livro "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes".

Legenda: Plutarch Heavensbee, Idealizador-Chefe dos Jogos Vorazes em "Em Chamas" aparece em "Amanhecer na Colheita" Foto: Divulgação

Plutarch tenta combater os Jogos Vorazes: 25 anos antes de Katniss entrar na Arena, Plutarch Heavensbee, Idealizador-Chefe dos Jogos Vorazes em "Em Chamas", já havia tentado ajudar Haymitch a quebrar a arena;

25 anos antes de Katniss entrar na Arena, Plutarch Heavensbee, Idealizador-Chefe dos Jogos Vorazes em "Em Chamas", já havia tentado ajudar Haymitch a quebrar a arena; Beetee e Wiress ajudam Haymitch: os tributos do Distrito 3, que são selecionados para os jogos do livro "Em Chamas", aparecem no livro de Haymitch. Enquanto Wiress é uma das tutoras dele, Beetee é pai de um aliado, que ensina formas de quebrar a arena;

os tributos do Distrito 3, que são selecionados para os jogos do livro "Em Chamas", aparecem no livro de Haymitch. Enquanto Wiress é uma das tutoras dele, Beetee é pai de um aliado, que ensina formas de quebrar a arena; Mags acolhe a dor de Haymitch: no livro "Em Chamas", Mags aparece apenas como a aliada de Finnick Odair. Haymitch chega a comentar que deseja uma boa morte para ela, porque Mags é uma pessoa boa. Porém, é apenas no novo livro que descobrimos que Mags chegou a ser a tutora dele.

Após os jogos de Haymitch, Mags e Wiress foram torturadas em retaliação à afronta dele diante do Snow. Por causa das relações que são construídas, muitos leitores ficaram emocionados ao lembrar que Katniss escolheu os mentores de Haymitch como aliados sem nem saber do laço existente entre eles.

Legenda: Mags foi tutora de Haymitch nos jogos dele Foto: Reprodução

"Agora que caiu a ficha que as primeiras escolhas espontâneas da Katniss como aliados foi exatamente a Mags, Wiress e Beetee...", escreveu uma internauta, enquanto outra afirmou:

"A Katniss sendo a filha do melhor amigo dele, usava tranças como a queridinha dele, cantava como o amor da vida dele, escolheu os mentores dele como aliados e foi quem conseguiu terminar o que ele começou na arena".

Veja alguns trechos do livro de Haymitch:

“Vi a garota (Katniss) pela primeira vez no Prego, quando ainda não passava de um bebê. Burdock tinha tanto orgulho dela que a levava para todo lado".

“Eu cumpri minha promessa sobre a colheita (feita para Lenore Dove), ou pelo menos contribuí para que ela se realizasse, mas ela diz que ainda não posso ir ao seu encontro. Tenho que cuidar da minha família (Katniss e Peeta)".

"E embora Lenore Dove vá continuar sendo meu verdadeiro amor para sempre, Louella é a minha primeira e única queridinha".

Legenda: Beetee Latier e Wiress eram tributos do Distrito 3 Foto: Reprodução

Qual o enredo de 'Amanhecer na Colheita'?

A obra "Amanhecer na Colheita" expande o universo da saga, já aprofundado em "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes". O último livro de Suzanne Collins mostrou a trajetória de Coriolanus Snow antes de se tornar presidente, evidenciando sua relação direta com o Distrito 12.

Já no livro do Haymitch, os leitores acompanham a 50ª edição dos jogos e suas consequências. O protagonista, que é levado aos jogos depois de uma confusão generalizada em no distrito 12, descobre segredos do Snow e outros detalhes de funcionamento da Capital.

Na trama, aparecem referências a vencedores anteriores, ao tratamento brutal dos tributos e ao uso da Arena como ferramenta de opressão. As interações entre Haymitch e Snow também ajudam a compreender sua desconfiança e o surgimento da sua relação de excesso com a bebida.

Confira memes do livro do Haymitch

O livro causou intensa emoção nos leitores, que compartilharam memes e reações nas redes sociais.

“É o livro que mais chorei da saga Jogos Vorazes. E sinto uma despedida. Todas as conexões foram feitas nesse livro, não ficou nada de fora. Simplesmente tudo está nesse livro”, escreveu um internauta, com um perfil voltado para informações sobre a saga Jogos Vorazes.