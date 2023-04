Trailer de 'A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes', de 'Jogos Vorazes', é divulgado; veja

O filme "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e Serpentes" divulgou o primeiro trailer oficial nesta quinta-feira (27). A produção estadunidense é inspirada em livro de mesmo nome, e tem previsão de estreia no dia 16 de novembro deste ano.

Na narrativa, o público poderá acompanhar a história do jovem Snow, aos 18 anos, antes de se tornar o temido Presidente Snow.

O novo filme da franquia será lançado oito anos após a estreia de "Jogos Vorazes: A Esperança - O Final". O personagem Coriolanus Snow é interpretado por Tom Blyth, enquanto o par romântico dele, Lucy Gray Baird, é interpretado por Rachel Zegler.

Qual a história do filme?

O filme acontece 60 anos antes do período de Katniss Evergreen. A trama conta vivências do jovem Coriolanus após uma década do fim da guerra entre os distritos e a capital.

Snow tem lembranças do conflito e perdeu dinheiro durante o período. Apesar do nome da família dele ter perdido o prestígio na Capital, ele é escolhido para ser mentor de um tributo durante os Jogos.

Além disso, o filme deve mostrar como ocorreram as primeiras edições dos Jogos.