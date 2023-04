Netflix divulga imagens de atores que intrepretarão William e Kate Middleton na série 'The Crown'

A Netflix publicou, nesta quinta-feira (27), as primeiras imagens oficiais dos personagens de Príncipe William e Kate Middleton na série The Crown. O ator Ed McVey dará vida ao Príncipe de Gales, enquanto a atriz Meg Bellamy interpretará a princesa galesa. Está será a estreia do casal diante das câmeras.

Meg foi escolhida após a direção do seriado ver uma chamada de elenco da jovem, de 19 anos, nas redes sociais, além da Bellamy ter enviado uma fita para a audição do seriado. A britânica estudou artes cênicas na St. Crispin’s School.

Já o ator, de 23 anos, fez aparições no centro de artes Hammersmith Riverside Studios e no palco do teatro The Old Vic, além de ter se graduado na Drama Centre London em 2021.

A data de estreia da sexta e última temporada da série não foi divulgada pela empresa de streaming, mas foi informado que a chegada dos novos episódios acontecerá ainda em 2023.

Além da chegada do casal a série da realeza britânica conta com Dominic West, como príncipe Charles; Imelda Staunton, sendo a rainha Elizabeth 2ª; Elizabeth Debicki, que dá vida a princesa Diana; Jonathan Pryce como príncipe Philip; Senan West sendo o príncipe William; Lesley Manville que interpreta a princesa Margaret e Jonny Lee Miller, como John Major.