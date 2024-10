Seu local de votação mudou? Consulte aqui endereços de zonas e seções eleitorais no Ceará

A menos de uma semana para as Eleições 2024, que ocorrem no próximo domingo (6), os eleitores devem estar atentos às informações necessárias para poder exercer o seu direito e escolher os candidatos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Além dos documentos que podem ser utilizados para identificação na seção eleitoral, também é preciso conferir se houve alguma mudança no local de votação.

Neste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) alertou que mais de 1,7 mil seções eleitorais tiveram seus endereços alterados. Segundo Eduardo Pontes, coordenador de Atendimento ao Eleitor e Cidadania do TRE-CE, as sessões eleitorais funcionam em locais requisitados pela Justiça Eleitoral, sejam prédios públicos ou particulares.

Ele explica que a mudança geralmente ocorre por circunstâncias do prédio, como limitações físicas, reformas ou caso o edifício pare de funcionar. O coordenador acrescenta que, em alguns casos, o espaço pode não ser mais adequado para receber uma sessão de votação.

Com essas alterações, o Diário do Nordeste reuniu as informações públicas do sistema do TRE-CE, com endereços de seções eleitorais por município do Estado e zona eleitoral, e apresenta ao leitor uma forma de consultar os locais de votação. Para não ferir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os nomes dos eleitores não estão acessíveis.

Na tabela a seguir, o eleitor pode fazer uma busca digitando no quadro abaixo o nome da cidade onde mora ou pelos números da seção ou da zona para conferir o endereço para onde deve se dirigir no próximo domingo. Também é possível clicar na seta ao lado da palavra município para os nomes das cidades aparecerem em ordem alfabética.

COMO VERIFICAR O LOCAL DE VOTAÇÃO

A Justiça Eleitoral oferta diversas formas de consultar o local de votação. A consulta pode ser feita pela versão digital do título de eleitor — o aplicativo e-Título —, no site do TER-CE ou pelo Disque Eleitor, o 148.

Na página do Tribunal, o eleitor deve acessar o menu “Serviços” e clicar em “Título e local de votação”. Em seguida, apertar em “Onde votar” para fazer a consulta utilizando o número do título ou do CPF, data de nascimento e nome da mãe.

Para fazer a consulta por telefone, o eleitor pode ligar para o número 148, por meio do qual pode saber o local de votação e ainda tirar dúvidas. A ligação é gratuita.

O TRE destaca que, ao realizar a consulta por meio de qualquer um desses canais, o local de votação já estará atualizado. Quem tiver feito alguma solicitação para transferência temporária, por exemplo, deverá comparecer ao local indicado.

DOCUMENTOS ACEITOS

No dia da votação, os eleitores devem apresentar um documento com foto para se identificar. Além do título de eleitor, também são válidos: