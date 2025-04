Água da chuva invade casas no Nova Metrópole, em Caucaia, e danifica móveis; veja antes e depois

Moradores do bairro Nova Metrópole, em Caucaia, tiveram casas invadidas pela água das chuvas registradas, na madrugada desta segunda-feira (7). Famílias que vivem nas avenidas do Contorno Oeste e Norte tiveram móveis e eletrodomésticos danificados.

Orseni Pequeno mora em um bairro vizinho e foi acionado por familiares que vivem no Nova Metrópole para ajudar na limpeza das casas, na manhã de hoje, após o fim da chuva. Segundo ele, inundações são comuns na região, mas neste ano elas estão cada vez maiores.

"Já houve enchentes outras vezes, mas não tão forte como dessa forma. Só nos últimos 30 dias, é a terceira vez que isso ocorre isso nessa região. Na primeira vez, algumas autoridades vieram e informaram que iam mandar máquinas limpar bueiros, mas não fizeram", explicou Orseni.

Com base em uma foto registrada por moradores, o Diário do Nordeste fez um comparativo — usando imagem do Google Maps — da rua antes e depois das chuvas. É possível observar o canteiro central da avenida do Contorno Oeste coberto pela água.

Moradores de Caucaia registraram ainda alagamentos em outras vias, como:

Rua 206, no Nova Metrópole

Rua Menino Jesus, Conjunto Metropolitano

R. Francisco Cordeiro, Conjunto Metropolitano

Rua Padre Cícero, Conjunto Metropolitano

Rua Maria da Paz Ferreira, Conjunto Metropolitano

Rua Antônio José Arrais, Conjunto Metropolitano

Rua Francisco de Freitas, Conjunto Metropolitano

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Caucaia e a Defesa Civil do Município e aguarda resposta sobre as ações que devem ser feitas nas áreas atingidas pelas chuvas.